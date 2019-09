Jugendgruppe gewinnt Preis bei Daunensammelaktion

Die Jugendgruppe des DAV Pfullendorf hat an einer hunderttägigen Daunensammelaktion eines Outdoor-Bekleidungsherstellers teilgenommen und den bei dem Wettbewerb den vierten Platz belegt. Insgesamt 13 Pfullendorfer Jugendliche beteiligten sich an der Aktion, bei der im Vorfeld Flyer gestaltet und verteilt wurden, zudem machten die Mitglieder auf der Internetseite des DAV für die Aktion Werbung. Anschließend wurden wöchentlich Daunen in der Geschäftsstelle des DAV Pfullendorf in der Uttengasse gesammelt. Allein bei der Sondersammlung am 25. September wurden in drei Stunden 22 Kartons mit einem Gesamtgewicht von 173 Kilogramm gesammelt.

Die Daunen werden nun vom Bekleidungshersteller gereinigt, sortiert und in neuen Daunenartikeln verarbeitet. Durch diesen Up-Cycling-Vorgang sind die neuen Produkte tierfreundlicher als normale Produkte mit Daunen.

An der Aktion nahmen Jugendgruppen aus ganz Deutschland teil, es wurden insgesamt 2650 Kilogramm Daunen gesammelt – 236 davon allein in Pfullendorf. Die Gruppen, die in Relation zur Personenzahl die meisten Daunen gesammelt haben, konnten bei dieser Aktion Preisgelder in unterschiedlicher Höhe gewinnen. Im Fall der Gruppe des DAV Pfullendorf sind das 500 Euro, die nun der Jugendarbeit zugutekommen.