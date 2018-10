Jugendblasorchester messen sich in Pfullendorf

Die Blasmusikkreisverbände Biberach, Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen veranstalten am Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadthalle in Pfullendorf das Oberschwäbische Jugendblasmusikfestival, das der Blasmusikkreisverband Sigmaringen und die Stadtmusik Pfullendorf gemeinsam organisieren. Schirmherr ist Bürgermeister Thomas Kugler.

Das Oberschwäbische Jugend-Blasmusikfestival wurde vor einigen Jahren von der Brauerei Ott in Bad Schussenried ins Leben gerufen. Je ein Jugendorchester aus den Blasmusikkreisverbänden Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen und der Sieger des Vorjahres treten in musikalischen Wettstreit gegeneinander. Jedes Orchester muss ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück vortragen. Eine Jury, die unter anderem aus den vier Kreisverbandsjugendleitern besteht, sowie das Publikum bewerten die Vorträge der Kapellen und bestimmen so den Sieger. Neben der Qualität der Vorträge wird auch der „Show-Faktor“ des Auftritts berücksichtigt. Die Begegnung mit anderen Jugendorchestern, aber auch attraktive Preisgelder machen dieses Festival sehr interessant.

Spende an die Organisatoren

Große Unterstützer sind die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch und die Hohenzollerische Landesbank Sigmaringen. Hubert Rist übergab im Namen beider Sparkassen die Geldspende an die Organisatoren. „So wie sie ihren Teil für die Region beitragen, so sind auch wir Sparkassen ein Stück der Region und wollen ein Stück zurückgeben“, sagte Hubert Rist. „Die Blasmusikkreisverbände geben unseren Jugendlichen einen Rahmen und fördern mit der Musik Teamgeist, Fairplay und Leistungsbereitschaft. Sie geben unseren Jugendlichen einen Rahmen. Deshalb ist es uns wichtig, diese Jugendarbeit entsprechend zu unterstützen“, fügte Hubert Rist hinzu.