Joachim Grüner übernimmt in Wald die Amtsgeschäfte

Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Zehn-Dörfer-Halle ist Walds neuer Bürgermeister Joachim Grüner am Dienstag eingesetzt worden. Durch die Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie konnten rund 50 handverlesene Ehrengäste und Bürger teilnehmen.

Die Verpflichtung nahm Bürgermeisterstellvertreter Clemens Veeser vor. „Joachim Grüner kennt die Gemeinde“, sagte Veeser in seiner Ansprache. Er habe in Wald gebaut, lebe seit einigen Jahren in der Gemeinde und sei seit 2015 hier als Kämmerer tätig. Er wünschte dem im März mit 87,2 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählten Bürgermeister „Kraft und Ausdauer für die vielfältigen Aufgaben“. Grüner versprach mit der Verpflichtungsformel, nach bestem Gewissen für das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger zu arbeiten.

„Aus dem Walder Neubürger wurde der Bürgermeister“, freute sich Landrätin Stefanie Bürkle über die Wahl ihres ehemaligen Mitarbeiters. Sie ließ die beruflichen Stationen Grüners auf dem Sigmaringer Landratsamt Revue passieren. Das Bürgermeisteramt sei ein durchaus anspruchsvolles Amt, sagte sie. Es gelte, Menschen zu überzeugen, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in der Gemeinde wohlfühlen. Bürgermeister sei nicht nur Beruf, sondern Berufung. Die Landrätin wünschte Schaffenskraft, Rückhalt und Freude am Beruf. Ein Regenschirm des Landkreises als kleines Einführungsgeschenk sollte Symbol für den Schutz unter dem Dach des Landratsamts und die Unterstützung der Landrätin sein.

Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, selbst seit Jahrzehnten eine Bürgerin der Gemeinde, wünschte dem neuen Bürgermeister „ein gutes Händchen“. Er solle nicht nur verwalten, sondern auch gestalten und ein „großes Ohr ganz nah an den Bürgern“ haben, gab sie Grüner mit auf den Weg. Es lohne sich, viel Energie für Wald aufzubringen. Ebenso wie ihr Landtagskollege Klaus Burger, der von den Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch von der hohen Verantwortung des Amts sprach, sagte sie Grüner ihre Unterstützung zu.

Für die Verwaltungsgemeinschaft sprach Jürgen Reichle, der seit Januar Bürgermeister in Illmensee ist. Er wünschte „einen Heißhunger an Gestaltungswillen“ und forderte den neuen Kollegen auf, über den Rand der Gemeinde hinauszuschauen und aktiv an der Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele der Verwaltungsgemeinschaft mitzuarbeiten. Für die 36 Vereine in der Gemeinde und deren Belange wünschte sich Alexander Jäger „ein offenes Ohr“.

Das letzte Wort gehörte Joachim Grüner. „Bürgermeister zu sein, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte er. Er wolle in Kontakt mit den Bürgern sein und wünsche sich „ein gutes Miteinander, einen Dialog auf Augenhöhe und eine konstruktive und faire Zusammenarbeit“. Er freue sich nun darauf, „die Gemeinde gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Bürgern in eine gute Zukunft zu führen.“