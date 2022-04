„Jeff Mezzrow and Friends“ laden zum Hutkonzert ein

Ein spontanes Hutkonzert, das heißt ein Konzert bei freiem Eintritt, bei dem allerdings gebeten wird, für die Künstler zu spenden, gibt es am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Café Moccafloor in Pfullendorf. Es gastieren „Jeff Mezzrow and Friends“, ein Trio, das Elemente aus Rhythm and Blues, Jazz Rock und Soul miteinander vereint.

Mezzrow hat dabei seinen ganz eigenen Groove-orientierten Gitarren- und Vocal Stil kreiert, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Ursprünglich aus Chicago, USA, zog es Jeff nach Berlin, um mit der Blue Man Group zu arbeiten. Er mischt R&B mit Rock, Blues und Jazz und findet so seinen Stil zu singen und Gitarre zu spielen. Er arbeitet unter anderem mit Jimmy Somerville und The Drifters.

Mit auf der Bühne steht Hannes Hüfken am Bass. Er lebt seit 2001 in Berlin und ist mit Künstlern wie Katharina Franck (Ex-Rainbirds), Dave Stewart (Ex-Eurythmics), und dem brasilianischen AOR-Star Ed Motta durch die Welt getourt. Er war Mitbegründer der Berliner Mulitmedia-Krawalljazz-Extravaganza Formelwesen und ist Bassist und Manager des britischen Singer/Songwriters Ben Barritt.

Der dritte im Bunde ist Tim Beutler am Schlagzeug. Er wurde in Michigan, USA, geboren, hat Komposition, Schlagzeug und Musik Technik in Kalifornien gelernt. Jetzt wohnt er in Berlin, arbeitet für Ableton, und ist als Produzent und Schlagzeuger tätig. In den vergangenen Jahren hat er mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Diana Bailey, MOINK, Third Person Stranger, und Rolf Kutscher.