Jahreshauptversammlung des VzB Walbertsweiler

Am 5. Januar 2022 fand die Jahreshauptversammlung des Vereins zur Brauchtumspflege Walbertsweiler im Vereinsheim des FC Walbertsweiler statt. Der erste Vorsitzende Andreas Heinzler begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie Ehrendirigent Gerhard Löffler und Bürgermeister Joachim Grüner.

Punkt eins der Tagesordnung war der Kassenbericht von Vereinskassierer Wolfgang Burth. In diesem Jahr konnte er uns von einem zunehmenden Kassenbestand berichten. Die Einnahmen, entstanden durch Gewinnen von den Veranstaltungen, Saubachkome.de sowie dem Kesselfleisch ToGo. Fixe Kosten entstanden hauptsächlich für Versicherungen und Steuern sowie Gebühren und Mieten, Ausgaben für den Jahresausflug Campus Galli und das Helferfest wurden getätigt. Die Kasse wurde von Arthur und Sarah Fecht geprüft, beide bestätigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Stellvertretend für Schriftführerin Marina Fröhlich gab anschließend Sina Sieger einen zusammenfassenden Überblick über die Aktivitäten des Vereinsjahres 2021, welches Anfang Januar nicht wie gewohnt mit der Jahreshauptversammlung und eine Woche später mit der Jahresabschlussfeier startete.

Auf Grund der anhaltenden Pandemie wurden viele Fasnetsauftritte abgesagt. Am 1. Mai konnten die Dorfbewohner nicht früh morgens durch das Spielen des Fanfarenzugs geweckt werden.

Schließlich konnte im Juli die Generalversammlung im DHG Walbertsweiler nachgeholt werden. Erfreulicherweise konnte der VZB am 2. Oktober das Kabarett „Saubachkome.de“ in der Zehn-Dörfer Halle ausrichten. Am 17. Oktober konnten wir einen wunderschönen Vereinsausflug zu Campus Galli mit einer tollen Führung durch Ehrendirigent Gerhard Löffler und abschließendem Essen im Gasthaus Krone in Heudorf durchführen. Am 6. November konnten wir das Kesselfleisch ToGo mit einem tollen Ergebnis anbieten. In der darauffolgenden Woche am 11.11. wurde die außerordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt.

Der Nikolausbesuch, der Weihnachtshock sowie das Silvesterpaschen mussten abgesagt werden.

Gemäß dem Bericht von Dirigent Arthur Restle begangen das Jahr am 24.9. mit einer Spielerversammlung. Die erste Probe stand am 8. Oktober an, insgesamt gab es elf Proben im Jahr 2021, mit momentanen 21 aktiven Spielern.

Anschließend stand ein Teil der Vorstandschaft zur Wahl. Andreas Heinzler als erster Vorsitzender, Sina Sieger als Schriftführer, sowie Andrea Restle als Pressewart wurden einstimmig gewählt.