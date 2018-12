Jahnel geht, Katz-Kupke kommt

Das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf hat einen neuen Kommandeur: Oberst Albrecht Katz-Kupke (57) folgt auf Oberst Carsten Jahnel (54), der nach 19 Monaten in der Staufer-Kaserne ins Kommando Heer nach Strausberg wechselt. Katz Kupke war zuletzt im Multinationalen Kommando Operative Führung in Ulm tätig. Generalmajor Norbert Wagner, der Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres, dankte Jahnel für „herausragende Einsatzbereitschaft, vorbildliche Führung und umfassende Kameradschaft.“

Jahnel hatte das Ausbildungszentrum in der wahrscheinlich tiefsten Krise der Einrichtung übernommen. In der Pfullendorfer Kaserne war Anfang 2017 ein Skandal aufgedeckt worden, in dessen Folge die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung, Nötigung Freiheitsberaubung sowie Übergriffigkeiten mit sexuellem Hintergrund ermittelte. Vier Soldaten wurden entlassen, die viele Vorwürfe stellten sich als falsch und aufgebauscht heraus.

Richtig war: Einige Ausbilder hatten seit Jahren keine Praxiserfahrung, vor allem nicht in aktuellen Auslandseinsätzen, gesammelt. Wichtige Entwicklungen waren „schlicht verschlafen worden“, wie Jahnel sagte und gestern hinzufügte: „Schlechte Führung hat dieses Ausbildungszentrum in eine Schieflage gebracht.“

Jahnel übernahm eine verunsicherte Truppe

Jahnel übernahm das Kommando über eine verunsicherte Truppe und verbesserte die Strukturen für die Dienstaufsicht. Der Oberst räumte auf, schnitt alte Zöpfe ab. Die Ausbildungskonzepte passte er an. Neue Ausbilder mit aktuellen Einsatzerfahrungen übernahmen die Lehrgänge, in denen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte, aus den Fallschirmjägerregimentern, der Spezialkräfte der Luftwaffe und der Marine ausgebildet werden. Außerdem sollen Ausbilder zugunsten eines besseren Austausches mit der Truppe künftig höchstens vier Jahre in Pfullendorf bleiben.

Nach Zusammenbrüchen von Rekruten kritisierte Jahnel die Fitness von Nachwuchskräften: „Wir erleben neue Soldaten, die keinerlei Erfahrungen im Vereinssport haben, die selten draußen gewesen sind, die nicht fit sind.“ Körperliche Fitness sei elementar für den Erfolg späterer Missionen. Am Donnerstag blickte Jahnel stolz zurück: „Statistisch wurden im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen im Jahr 2018 190 Trainings durchgeführt und 13 Trainings abgesagt. Das stellt, wegen der Vorkommnisse Anfang 2017, eine Steigerung um 23 Prozent zum Vorjahr dar. Dabei muss sich dieser im internationalen Vergleich einer harten Konkurrenz stellen.“ In insgesamt 2482 Trainingstagen seien 2823 Trainingsteilnehmer geschult worden, 94 Trainingsteilnehmer seien abgelöst worden.

Generalmajor Norbert Wagner, der Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres, lobte Jahnel bei der Kommandoübergabe: „Bildhaft gesprochen konnte kein Stein vor Ihnen sicher sein, nicht mindestens einmal in die Hand genommen und von allen Seiten betrachtet zu werden.“ Wagners Resümee: „Sie haben dieses Ausbildungszentrum in einer überaus stürmischen Zeit übernommen. Sie haben die Verantwortung nicht gescheut, sondern sich ihr gestellt. Und ich kann sagen: Sie haben diese Herausforderung mit Bravour gemeistert.“

Mit Oberst Albrecht Katz-Kupke übernimmt ein Offizier das Kommando in Pfullendorf, der viele Jahre seines Berufslebens in der Region verbracht hat: Der Offizier im Generalstabsdienst, der aus Schwäbisch Gmünd stammt, blickt auf fünf Verwendungen am mittlerweile aufgelösten Standort Sigmaringen zurück und war zudem Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons in Stetten am kalten Markt. Er wohnt mit seiner Familie in Sigmaringen.