Jägerhof öffnet am 2. März unter neuer Leitung

Nach einer mehrwöchigen Sanierungs- und Umbauzeit öffnet das Restaurant „Jägerhof“ in Gaisweiler am Freitag, 2. März, seine Pforten unter neuer Leitung. Carola Fischer, gelernte Hotelfachfrau aus Illmensee und den Pfullendorfern als frühere Pächterin des Stadtcafés ein Begriff, hat das Gasthaus von Sascha Steiger übernommen. Steiger, der sich beruflich neu orientiert, hatte seine bisherige Mitarbeiterin gefragt, ob sie den Betrieb übernehmen will.

„Gastronomie ist meine Welt und er wusste, dass ich das gern machen würde“, sagt Fischer, die den Jägerhof gemeinsam mit ihrem Mann Dieter, gelernter Bäcker und Inhaber eines Catering-Services, betreibt. Aus Steigers bisherigem Steakhouse mit 70 Plätzen im Innenbereich und rund 200 Plätzen im Freien ist in den vergangenen Wochen ein gemütliches Lokal im rustikalen Stil geworden. Neu sind nicht nur die Bestuhlung und verschiedene Details der Einrichtung, sondern auch die neue Biertheke und ein großer runder Stammtisch.

Zelt für Familienfeste

Auch im Außenbereich kommen mit fortschreitendem Frühjahr einige Neuerungen. So wird beispielsweise der Biergarten erweitert und illuminiert und der Spielplatz erhält neue attraktive Spielgeräte wie eine größere Rutsche und eine Seilbahn. Ein Grillplatz lädt außerdem zum Verweilen ein und ein Zelt, das zusätzlich aufgestellt wird, eignet sich als Ort für Familienfeste. „Das bietet sich an“, sagt Dieter Fischer. „Bisher haben unsere Kunden bei uns ein Zelt und den Catering-Service gebucht und ihre Feste zu Hause gefeiert – jetzt können sie alternativ hierher kommen.“

Völlig anders als bisher ist auch die Speisekarte, die auf Familien ausgerichtet ist. Neben Gerichten der traditionellen schwäbischen Küche wie Rinderrouladen, Schnitzel oder Wurstsalat gibt es eine spezielle Karte für Kinder. Außerdem werden Kuchen und Torten, die Dieter Fischer selbst herstellt, und die eigenen Seelen, die sich schon im Stadtcafé großer Beliebtheit erfreuten, angeboten. Besonders für Tage mit großem Andrang oder für Familien, denen das Warten zu lange dauert, wird außerdem ein Imbisswagen aufgestellt, an dem es schnelle Gerichte wie Currywurst oder Pommes gibt. Die bisherige Küchenchefin Natalie Hasselbach haben die Fischers von Sascha Steiger übernommen. Weitere Mitarbeiter im Service und in der Küche stehen schon unter Vertrag.

Neben dem normalen Gastronomiebetrieb planen die Fischers auch verschiedene Veranstaltungen. So stehen jetzt schon die Termine für den „Tanz in den Mai“ mit einer Liveband sowie die Weißwurstfrühstücke mit einem Alleinunterhalter am 1. Mai und an Christi Himmelfahrt fest. Geplant sind außerdem Themen-Events wie Spanferkel- oder Hähnchentage oder ein Martinsgansessen im November. Für Gruppen werden Sonderaktionen wie Brunch oder Frühstücksbüfett veranstaltet.

Mit den Nachbarn, Bärbel Rollbühler vom Tierpark und Achim Sebök von der Fußballgolf-Anlage, hat Carola Fischer ein herzliches Verhältnis. „Wir drei möchten eng zusammenarbeiten“, sagt sie. Carola Fischer hofft jedoch, dass sich der Jägerhof nicht nur zu einer Attraktion für Touristen und Besucher des Seeparks entwickelt, sondern auch von den Pfullendorfern gut angenommen wird. „Ich wünsche mir so sehr, dass die Einheimischen unseren Stammtisch bevölkern oder Vereine zu uns kommen“, sagt sie.

Das Gasthaus Jägerhof befindet sich beim Westeingang des Seeparks Linzgau und in direkter Nachbarschaft zum Tierpark und zur Fußballgolf-Anlage in Gaisweiler. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Das Restaurant ist dienstags bis sonntags ab 11 Uhr geöffnet, montags – außer an Feiertagen und in den Monaten Juli und August – ist Ruhetag. Wiedereröffnung feiert das Ehepaar Fischer am Freitag, 2. März, ab 17 Uhr mit seinen Gästen.