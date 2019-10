Irland musikalisch erleben

Ein musikalisch-literarisches Irlanderlebnis mit Liedern, Geschichten und Gedichten bieten Klaus Zeh und Adeline Lahinch im Rahmen der Oktoberveranstaltungen der Stadtbücherei am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Steinscheuer. Das Büchereiteam bietet zudem unter dem Titel „Trinity“ irischen Kilkenny und Kulinarisches von der grünen Insel an. Beim Basteln sind Kinder am Freitag, 11. Oktober, willkommen, wenn Mitarbeiterin Karin Gommeringer um 15 und um 16.30 Uhr jeweils eine Bastelstunde anbietet.

Am 18. Oktober wird Vorlesepate Uli Leibbrand um 15 Uhr seine „Entdecker-Werkstatt“ eröffnen. Mit dem Titel „Unter meinen Füßen“ untersuchen die Teilnehmer den Boden und begeben sich auf eine Reise durch die Erdschichten bis zum Erdmittelpunkt.