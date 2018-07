Investoren hoffen auf weitere Ärzte

Mit einem Weißwurstfrühstück haben die Bauherren des neuen Gesundheitszentrums am Obertor am Samstag die Fertigstellung des Gebäudes gefeiert. Rund 150 Gäste, darunter die beteiligten Handwerker, die Mieter und deren Mitarbeiter sowie viele Wegbegleiter der Bauherren, folgten der Einladung und erlebten ein paar unterhaltsame und von freundschaftlichem Umgang geprägte Stunden.

„Der erste Schritt ist die Idee“, sagte Anton Siegle in seiner Ansprache. Er hatte das Bauwerk gemeinsam mit dem Arzt Dr. Atilla Akinli und Karl Hiestand realisiert, der, so Siegle, schon früher signalisiert hatte: „Wenn du was Größeres machst, bin ich dabei.“ Mit im Boot war auch Dr. Jürgen Winter, der zwar nicht investierte, aber als künftiger Mieter für seine Praxis am Obertor mit Rat und Tat zur Seite stand. „Wir konnten gut miteinander geschirren, das Bauvorhaben entstand auf der Basis von Vertrauen“, sagte Siegle über seine Mitstreiter. Ausdrücklich dankte Siegle der Stadt für die „reibungslose Zusammenarbeit“, die letzten Endes auch die schnelle Realisierung ermöglichte: Vom ersten Entwurf im Jahr 2016 bis zum Einzug der ersten Mieter im Frühjahr 2018 vergingen nicht mal zwei Jahre. In launigen, geradezu büttenreifen Worten schilderte Siegle zur Erheiterung der Gäste, was ihn, den Siebzigjährigen, dazu bewogen hat, noch einmal ein solch großes Projekt anzugehen, und tatsächlich, die drastisch geschilderten Alternativen zur Umtriebigkeit für einen alternden Mann hörten sich nicht sehr verlockend an.

Glück hatten die Bauherren, berichtete anschließend Karl Hiestand, der mit seinem Ingenieurbüro für die Planung des fünfstöckigen Gebäudes mit rund 300 Quadratmetern Fläche pro Etage mitverantwortlich war, auch mit den Handwerkern. Von vornherein entschieden sie sich für Betriebe aus einem Umkreis von 25 Kilometern, von denen sie „eine erstklassige Arbeit“ erhielten, und sie waren mit ihrer Ausschreibung zeitig genug vor dem großen Bauboom mit vollen Auftragsbüchern und rasant steigenden Preisen beim Handwerk dran.

Keinen Augenarzt gefunden

Die Investoren machten sich außerdem früh auf die Suche nach Mietern. Von Anfang an stand der Einzug der Hausarztpraxis am Obertor im ersten Obergeschoss, einer Apotheke mit Kosmetikbereich, die Anton Siegle und Rainer Hinger, die Inhaber der Central-Apotheke, im Erdgeschoss betreiben, und eine Wohnung im Dachgeschoss fest. Außerdem konnte mit Dr. Andreas Krepsz ein Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Endoprothetik gewonnen werden und Natale Yardim eröffnete seine Praxis für Physiotherapie. Trotz bundesweiter Suche und guter Beziehungen sei es nicht gelungen, einen Augenarzt und einen Dermatologen nach Pfullendorf zu holen, sagte Hiestand. Deshalb sei vorerst das Planungsbüro eines westfälischen Küchenherstellers eingezogen. „Wir arbeiten aber daran, dass es ein wirkliches Ärztehaus wird“, sagte Hiestand.

Ein dickes Lob für die Bauherren gab es von Bürgermeister Thomas Kugler. Er hob nicht nur die optische Verbesserung des Stadtentrées aus Richtung Ostrach hervor, sondern auch die Bedeutung des Hauses für die Sicherung der medizinischen Versorgung in der Stadt. Nach der Stärkung mit Weißwürsten und Brezeln standen die Türen des Gesundheitszentrums zur Besichtigung offen, eine Einladung, die gern angenommen wurde.