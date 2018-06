Interesse an Briefwahl steigt weiter an

Zehn Direktkandidaten und 21 Parteien werben bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, im Wahlkreis Bodensee um Stimmen. Viele Pfullendorfer haben ihre Wahl bereits getroffen, den anderen bleibt noch Zeit, um sich zu entscheiden. Die wichtigsten Fakten zur Bundestagswahl im Überblick:

Wie viele Pfullendorfer sind wahlberechtigt?

9312 Frauen und Männer können von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Voraussetzungen dafür sind unter anderem die Vollendung des 18. Lebensjahres und dass sie seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in einem der 15 Pfullendorfer Stimmbezirke abgeben – oder per Briefwahl abstimmen.

Kann ich noch Briefwahl beantragen?

Ja, aber dann müssen Sie sich beeilen. Briefwahlunterlagen können im Bürgerbüro der Stadt noch bis Freitagabend, 18 Uhr, beantragt – und auch gleich abgegeben – werden. Ausnahmen gelten nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests. Dann gibt es die Unterlagen auch noch bis Sonntag, 15 Uhr. „Bis 18 Uhr muss der rote Wahlbrief aber wieder bei uns eingegangen sein“, sagt Sibylle Kempf vom Bürgerbüro. 1450 Wahlberechtigte, also mehr als 15 Prozent, hatten die Briefwahlunterlagen bis Donnerstagmittag bereits beantragt. „Die Anzahl der Briefwähler nimmt von Wahl zu Wahl zu“, sagt Gerhard Dippel, stellvertretender Leiter des Pfullendorfer Ordnungsamts.

Wie viele Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz?

136 Frauen und Männer achten bei der Bundestagswahl darauf, dass alles seine Richtigkeit hat – und zählen ab 18 Uhr auch die Stimmen aus. Genau so viele Wahlhelfer waren bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr im Einsatz. „Fast doppelt so viele brauchen wir, wenn zum Beispiel bei der Kommunalwahl der Gemeinderat, die Ortschaftsräte, der Kreistag und das EU-Parlament gewählt werden“, sagt Gerhard Dippel. Jeder Wahlhelfer bekommt 30 Euro „Zehrgeld“ und eine Urkunde von Bundesinnenminister Thomas de Maizère. Bei der Landtagswahl 2016 waren es noch 25 Euro. Die Höhe des „Zehrgelds“ (in den anderen Bundesländern: „Erfrischungsgeld“) legen die Kommunen selbst fest, die Bundeswahlordnung empfiehlt 25 Euro. Die höchste Aufwandsentschädigung zahlt die Stadt Augsburg. Ihre 100 Euro für jeden Wahlhelfer sind allerdings die absolute Ausnahme.

Wann steht das Wahlergebnis fest?

Gerhard Dippel geht davon aus, dass die Stimmen der Pfullendorfer Wähler zwischen 19.30 und 20 Uhr ausgezählt sind. „Fallen viele Erst- und Zweitstimmen gleich aus, geht es relativ schnell“, sagt er. „Wenn viele Wähler ihre Stimmen splitten, dauert es länger.“ Gerhard Dippel und Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp sammeln die Ergebnisse zentral im Rathaus. Veröffentlicht werden sie unter anderem auf der Internetseite der Stadt Pfullendorf. Eine öffentliche Präsentation gibt es nicht. „Ich denke, da ist das Interesse eher gering – anders als bei der Kommunalwahl“, sagt Dippel. Das vorläufige amtliche Endergebnis für ganz Deutschland wird in der Nacht von Sonntag auf Montag feststehen. Bei der Bundestagswahl 2013 wurde es vom Bundeswahlleiter um 3.15 Uhr bekannt gegeben.

Wie viel Wahlwerbung ist erlaubt?

Die Parteien müssen zunächst beim Bürgerbüro die Erlaubnis für Wahlwerbung beantragen. Bei den kleineren Plakaten im DIN-A0-Format erteilt das Ordnungsamt eine allgemeine Genehmigung für bis zu 50 Stück in der Kernstadt und den Pfullendorfer Ortsteilen. Für das Aufstellen sogenannter Großflächenplakate müssen die Parteien vorab die Genehmigung des Grundstückseigentümers und des Ordnungsamts einholen – und den vorgesehenen Standort angeben. Das gilt für alle Plakate, die von der Straße aus sichtbar sind – auch, wenn sie auf privaten Grundstücken stehen. Pro Partei genehmigt das Ordnungsamt bis zu zwei Großflächenplakate. Grundsätzlich denkt die Stadtverwaltung darüber nach, die Anzahl der Wahlplakate in Zukunft zu reduzieren. Dazu könnte zum Beispiel die Einführung von Plakatwänden für alle Parteien beitragen. „Eine Entscheidung gibt es noch nicht, aber wir haben diese Variante zumindest angedacht“, sagt Gerhard Dippel. Generell gilt: Die ersten Plakate dürfen sechs Wochen vor der Wahl angebracht werden. Am Tag nach der Wahl sollen sie dann möglichst wieder verschwunden sein.