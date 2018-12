Integrationskurs hilft beim Einleben in Deutschland

Vor Kurzem hat an der Volkshochschule Pfullendorf (VHS) ein neuer Integrationskurs-Deutsch begonnen.

Der Kurs findet immer vormittags von Montag bis einschließlich Donnerstag statt. Die 22 Kursteilnehmer kommen aus Albanien, Syrien, der Türkei, Ungarn, Rumänien, dem Iran, aus Eritrea, aus Polen, Russland Kroatien, dem Kosovo, aus Moldawien, aus Kasachstan und aus Tunesien.

Durch die sehr unterschiedlichen Herkunftsländer versuchen alle Kursteilnehmer in den Pausen miteinander deutsch zu sprechen, in den ersten Wochen des Kurses auch oft noch mithilfe der „Hände und Füße“. Doch mit jeder Unterrichtswoche wir die Verständigung besser. Mit großem Eifer erlernen sie die deutsche Sprache.

Die langjährige Dozentin Gerda Muche ist immer wieder erstaunt, welche Geschichten die Kursteilnehmer über ihre Heimatländer erzählen. Die Leiterin der VHS-Pfullendorf, Hermine Reiter, berichtet, dass Kurse mit einer solchen Nationalitätenvielfalt immer sehr spannend seien. Der Unterrichtsraum befindet sich in den Räumen des Gebäudes in welchem sich auch das Notariat befindet. Die VHS-Pfullendorf ist als Kursträger für Integrationskurse zugelassen.

Sprache ist ein Schlüssel für erfolgreiche Integration. In Deutschland bekommen Zuwanderer im Rahmen des Integrationskurses Sprachunterricht. Das Ziel ist: Die Migranten sollen sich im Alltag verständigen können und so der deutschen Gesellschaft näherkommen. Der zweite Bestandteil des Integrationskurses ist der sogenannte Orientierungskurs. Darin stehen die deutsche Kultur, das Rechtssystem und die Werteordnung im Vordergrund.

Aufbau der Integrationskurse

Ein Integrationskurs besteht aus einem Deutschkurs und einem Orientierungskurs. Vor dem Kursbeginn findet ein Einstufungstest statt. Ein Allgemeiner Integrationskurs besteht aus 600 Unterrichtseinheiten (eine Unterrichtseinheit – UE – beträgt 45 Minuten) Deutschunterricht, untergliedert in sechs Module zu 100 UE. Der Kurs endet mit einer Prüfung „Deutschkurs für Zuwanderer“ DTZ.

Teilnehmer, die in der DTZ-Prüfung keine ausreichenden Deutschkenntnisse nachweisen konnten, können einmalig auf Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bis zu 300 UE und den Sprachtest wiederholen. Voraussetzung dafür ist die regelmäßige Teilnahme am Unterricht. Das Zielniveau ist B1 des GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

Der Orientierungskurs vermittelt in 100 Unterrichtseinheiten das Wissen über die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte Deutschlands und endet mit einer Prüfung „Leben in Deutschland“ (LiD). Nach dem erfolgreichen Bestehen beider Prüfungen (DTZ und LiD) erhalten Teilnehmer das „Zertifikat Integrationskurs“ (ZI), das Voraussetzung für die Niederlassungserlaubnis beziehungsweise für die Einbürgerung ist.

Die Kursteilnehmer des jetzt begonnenen Kurses werden rund zehn Monate hier an der Schule am Unterricht teilnehmen. Derzeit sind Weihnachtsferien. Am Montag, 7. Januar, beginnt wieder der Unterricht. Einige Teilnehmer sind über die Feiertage in ihre Heimatländer gefahren. Sie haben erzählt, dass sie teilweise 1600 Kilometer mit dem Auto fahren.