Initiative will Pfullendorf vom Abstellgleis holen

Um 6 Uhr morgens in Kißlegg in den Zug einsteigen und los geht die Fahrt. Nach Zwischenstopps in Aulendorf und Altshausen geht es nach Pfullendorf. Von dort fährt jede halbe Stunde eine Bahn nach Schwackenreute und wieder zurück. Bis Mitternacht. Für diejenigen, die mit dem Bahnverkehr in der Region auch nur ansatzweise vertraut sind, klingt all das wie ein Scherz – denn Züge sind dort nur noch hin und wieder oder gar nicht mehr unterwegs. Die Initiative Bodensee-S-Bahn setzt sich allerdings dafür ein, dass sich das irgendwann wieder ändert. Dass die Betonung dabei eher auf „irgendwann“ liegt, räumen deren Mitglieder zwar ein. „Wir wehren uns allerdings gegen Denkverbote“, sagt Ulrich Bauer, der zum Kern der Initiative gehört.

Was Pfullendorf betrifft, sind der Initiative vor allem zwei Strecken ein Anliegen: die Verbindung von Pfullendorf nach Schwackenreute und die von Pfullendorf über Altshausen nach Aulendorf. Beide Strecken hat die Initiative für den Bundesverkehrswegeplan 2015 vorgeschlagen. Sie fordert die Elektrifizierung und den Neubau der eingleisigen Strecke zwischen Schwackenreute und Pfullendorf und die Elektrifizierung und den Ausbau der noch vorhandenen Trasse zwischen Pfullendorf und Aulendorf.

Einer, der diese Ziele unterstützt, ist der Pfullendorfer Andreas Wauer. „Die Zukunft der Stadt Pfullendorf, deren Attraktivität und Wirtschaftskraft kann davon in großem Maße profitieren“, sagt er. Eine Bodensee-S-Bahn böte die Möglichkeit der Anbindung an das Bahnnetz nach Bayern, Österreich und Italien ebenso wie nach Frankreich und an die Schweiz. Dass es sich dabei um Träume für die Zukunft handelt, räumt auch Wauer ein. „Aber wenn auf den Strecken erst einmal Häuser stehen, ist es zu spät“, sagt er. Deshalb fordere er die Politik dazu auf, die betroffenen Gebiete nicht zu überplanen, die vorhandenen Gleise nicht zurückzubauen und die Grundstücke nicht zu verkaufen. „So eine Chance kommt nie wieder“, sagt Wauer.

Zunächst einmal gehe es ihm darum, die vorhandene Infrastruktur für mögliche Zugverbindungen zwischen Aulendorf und Schwackenreute nicht zu zerstören. Was die Finanzierung des Aus- und Neubaus betrifft, verweist Wauer auf die kommenden Jahrzehnte. „Ich bin mir sicher, dass es dann viele Elektro-Autos geben wird“, sagt er. „Aber was ist mit den Lastwagen? Diesel wird nie wieder günstiger werden und für einen Antrieb mit Akkus sind die Lkw zu schwer.“ Eine Alternative sehe er darin, den Güterverkehr auf die Schiene zu verlegen. „Von den Bahnstrecken könnte man dann auch noch in 120 bis 200 Jahren profitieren.“

Selbst auf der Prioritätenliste der Initiative Bodensee-S-Bahn steht Pfullendorf allerdings nicht ganz oben. „Es gibt dringendere Baustellen“, sagt Ulrich Bauer. „Die Verbindung von Radolfzell über Schwackenreute nach Mengen zum Beispiel.“ Die Verbindung zwischen Schwackenreute und Pfullendorf sei eher eine Vision für die weite Zukunft. „Die Strecke zwischen Aulendorf und Pfullendorf hat aber auf jeden Fall mehr Potenzial, als nur alle 14 Tage einen Zug darüber fahren zu lassen“, sagt Bauer. Damit meint er den Radexpress Oberschwaben, der an Sonn- und Feiertagen zwischen Mai und Oktober unterwegs ist – vor allem, um Ausflügler und ihre Fahrräder zu transportieren.

Unklar ist, was der Aus- und Neubau der beiden Strecken kosten würde. Seriöse Kostenschätzungen gebe es noch nicht, sagt Ulrich Bauer. „Allein ein Gutachter würde uns schon Geld kosten“, sagt er. Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Projekte setze die Initiative Bodensee-S-Bahn auf die Einrichtung eines Infrastrukturfonds, der kontinuierlich von Bodensee-Anrainerstaaten und Kommunen aufgefüllt wird.

Doch Pfullendorfs Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp beispielsweise winkt sofort ab. „Die Umsetzung ist utopisch“, sagt er. „Die Bahnstrecke zwischen Schwackenreute und Pfullendorf ist tot und die Initiative hat nicht einmal Geld, um Strecken zu elektrifizieren, die viel notwendiger wären.“

Ulrich Bauer will sich von solchen Aussagen nicht entmutigen lassen. „Wenn’s ums Geld geht, muss man eben ein bisschen quer denken“, sagt er. „Und die Schweiz zum Beispiel investiert in den Ausbau der Schienenverkehrswege pro Kopf etwa sechsmal so viel wie Deutschland.“ Mit der Aufnahme der vorgeschlagenen Strecken in den Bundesverkehrswegeplan 2015 habe die Initiative schon einmal ihre Interessen angemeldet, sagt Bauer. „Das gibt uns zumindest die Möglichkeit, nicht ganz in der Versenkung zu verschwinden.“