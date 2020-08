Ingenieur will Pfullendorfer Wasserturm bewohnbar machen

Aufregung: Der Countdown zählt runter, mein Herz rast, die Türen klappen auf, wir schießen in die Bahn, in zweieinhalb Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde katapultiert, es drückt mich in den Sitz, meine Hände krampfen um den Sicherheitsbügel.

Dann geht es schon von der ersten Steige in den Looping: Am Anfang bekomme ich noch mit, wo ich mich befinde, als nächstes verliere ich den Horizont aus den Augenwinkeln. Dann erscheint er wieder, der Erdboden, aber diesmal von oben, wir schleudern aus dem Looping in die Kehre nach rechts, ...