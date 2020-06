In Pfullendorf gibt es das erste On-Air-Brass-Festival

Musik erleben, und zwar live, das ist das Ziel der Musikprob-Veranstaltung gewesen, die eigentlich am 13. Juni hätte stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Verordnungen ist das Open-Air-Festival auf September verschoben worden. Allerdings ist das für die Organisatoren kein Grund, nicht auch am besagten Wochenende etwas auf die Beine zu stellen.

Bereits vor einigen Monaten hatten sich die Verantwortlichen zusammengesetzt und ein Konzept erarbeitet, um die Musik nach Pfullendorf zu bringen. Der Ausweichtermin stand schnell fest, die Gäste auch (wir berichteten). Mit dem Motto „ein Ass im Ärmel“ startet das Brass-Jubiläum in diesem Jahr etwas später als geplant. Für Samstag, 13. Juni, plant das Team rund um Ewald Restle ein etwas anderes Open-Air-Festival. Auf das Gelände des Seeparks dürfen zwar nur geladene Gäste, aber es gibt eine Übertragung auf verschiedenen Medienkanälen. „Pilgern lohnt sich also nicht“, sagt Restle. Er rät den Brass-Liebhabern, einfach den Computer anzustellen und von Zuhause aus teilzunehmen. Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter strengen Hygieneregeln statt, ein Zaun soll Schaulustige abhalten und die Security überprüft, wer rein darf, damit die zulässige Personenanzahl nicht überschritten wird. Zu den Gästen des Abends zählen neben Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler auch Musiker, Sponsoren, Mitarbeiter und Menschen aus der Brass-Szene.

Geplant ist zudem ein Musikstammtisch bei dem unter anderem Ernst Hutter von den „Egerländern“ über seine Arbeit in der Corona-Zeit erzählt. Als Live-Bands haben sich neben anderen auch die Almdudler und Lapaloma Boys angekündigt. „Von den Künstlern, die wir angeschrieben haben, haben 95 Prozent zugesagt“, sagt Restle. Wichtig war ihm und dem Team, dass die Bands keine Geisterkonzerte geben. Mit den neuen Lockerungen waren bis zu 100 Personen erlaubt, die an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen. Daher nahm die Idee der Live-Übertragung Formen an. „Wir sind hier in der Region die ersten, die so viel Aufwand machen“, schätzt Restle die On-Air-Veranstaltung ein. Es gab stundenlange Meetings mit Vertretern der Polizei, um die Sicherheitsvorkehrungen auszuarbeiten, ein sechsseitiges Hygienekonzept und einiges an Bürokratie, aber die Veranstalter konnten laut Restle alle von der Idee überzeugen.

Vier Kameras, ein Übertragungswagen und Regiearbeiten fallen für die Übertragung am Samstag an. „Das läuft alles sehr professionell“, betont der Musikprob-Organisator. Möglich ist das durch die Unterstützung der Sponsoren und weil alle Mitarbeiter sowie die Künstler auf ihre Gage und das Fahrgeld verzichten würden, sagt Restle. Das zeige auch, das die Gemeinschaft einfach der musikalischen Leidenschaft fröne.