In seinem „Sonntagsläuten“ erzählt Pfarrer Jan Eckhoff eine Geschichte über Mose und seine Flucht aus Ägypten – und schreibt, warum er sich eine solche Geschichte heutzutage wieder wünschen würde.

Die ersten Bücher der Bibel sind nach Mose benannt. Er war derjenige, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten führte. Am Hof des Pharao war er groß geworden und so etwas wie ein Prinz. Dass die Menschen seines Volkes unterdrückt, wie Sklaven behandelt wurden, musste er mit ansehen. Eines Tages konnte oder wollte er nicht länger zusehen, wie die Leute geschlagen und misshandelt wurden. In einem unbeobachteten Moment erschlug er einen ägyptischen Aufseher und verscharrte ihn im Sand. Aber es war doch beobachtet worden und es wurde am Hof des Pharao ruchbar. Mose bekam es mit der Angst und floh in ein Nachbarland.

Um Menschen zu treffen, hielt man sich am besten in der Nähe eines Brunnens auf. Wasser war rar und irgendwann im Laufe des Tages würden Menschen zum Brunnen kommen. Frauen, die am Abend Wasser holen oder das Vieh tränken wollten. Hirten, die mit ihrem Vieh vorbeizogen. Also wartete Mose dort. Zuerst kamen junge Frauen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Als sie dabei waren, die Tränkrinnen für die Schafe zu füllen, jagten Hirten, die mit ihrem Vieh dazukamen, die Frauen weg. Das Wasser in die Tränkrinnen zu füllen war ein mühsames Geschäft. Und wenn die Arbeit schon getan war – umso besser für die Hirten.

Mose blieb nicht bloß Zuschauer, sondern half den Frauen, ihr Vieh zu tränken. Dass den Frauen so geholfen wurde, war allerdings nicht die Regel. Als sie früher als sonst mit ihrem Vieh zurückkamen, fiel das ihrem Vater, dem Besitzer der Tiere, auf. Er fragte, wieso das Tränken der Tiere an diesem Tag so schnell gegangen war. Die Töchter berichteten, dass ihnen ein Fremder geholfen hatte. „Wo ist er denn? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, damit er mit uns esse“, sagte der Vater. Und so fand Mose eine neue Heimat im Haus eines Priesters. Er hütete jetzt auch das Vieh.

In diesen Zeiten wünsche ich mir, dass so eine Geschichte auch bei uns wieder erzählt werden kann. Dass Menschen, die auf der Flucht sind, Aufnahme finden können. Im Haus des Priesters war noch Platz für einen Esser mehr. Die Zeiten waren damals gewiss nicht sicher. Der Fremde war freundlich zu den Frauen und ihm wurde freundlich begegnet.

Dass wir in anderen Zeiten leben, ist wahr. Irgendwie scheint in diesen Tagen so eine Geschichte völlig irreal zu sein. Sie will nirgends so richtig passen. Vertrauen und Freundlichkeit im Zusammenhang mit Fremden ist ein uraltes Anliegen der Bibel. Mit Misstrauen Fremden und Ausländern gegenüber wird in diesen Tagen Politik gemacht. Von Menschen auf der Flucht will ich dem zum Trotz gerade in diesen Tagen reden. Es ist an der Zeit, dass wieder gute Geschichten erzählt werden können in diesen Tagen.