In die Brotdose gehört eine ausgewogene Ernährung

Beim Start in die Schulkarriere müssen sich die sechs- oder siebenjährigen Kinder vielen neuen Herausforderungen und Eindrücken stellen. Um sich dabei optimal konzentrieren zu können, spielt die richtige Ernährung eine wichtige Rolle. Und die sollte vor allem ausgewogen sein, rät Sabine Ruthhardt-Storz aus Pfullendorf, Ernährungsfachfrau bei „Bewusste Kinderernährung“, einer Initiative des Landes Baden-Württemberg.

„Abwechslung ist wichtig“, sagt Ruthhardt-Storz. Auf ein Schulbrot gehörten beispielsweise Butter, Wurst oder Käse. Außerdem sollten Eltern ihren Kindern jeden Tag Obst und Gemüse mitgeben sowie ein Getränk. Süßigkeiten hingegen seien in der Schule tabu. „Da bekommen viele Kinder noch mehr Hunger“, sagt Ruthhardt-Storz. Hatten die Kinder eher ein kleines Frühstück, sollten Eltern ihnen für die Schule etwas mehr Essen mitgeben. Ein bisschen weniger könne es nach einem reichlichen Frühstück sein, sagt Ruthhardt-Storz. Außerdem sollte das Essen appetitlich angerichtet sein.

„Unsere Ernährung beeinflusst unser Immunsystem“, sagt Herbert Rommel. Er hat vor mehr als 15 Jahren seine Ernährung umgestellt und bildete sich in Seminaren auf diesem Gebiet weiter. Heute bietet er kostenlose Beratungen für Menschen an, die sich eine Veränderungen ihrer Essgewohnheiten wünschen und gesünder leben möchten. Für einen gesunden Start in den Tag empfiehlt er den Eltern, ihre Kinder mit heimischem, reifem Obst zu versorgen. „Eine Scheibe Brot liegt schwer im Magen. Obst hingegen ist besonders leicht und überlastet die Verdauung nicht. Dadurch kann man sich besser konzentrieren.“

Für Ruthhardt-Storz gehört Brot jedoch zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Es müsse auch nicht immer Vollkornbrot sein. Gutes Brot enthalte sowohl die satt machenden Kohlenhydrate als auch Ballast- und Mineralstoffe. Für Kinder im Wachstum seien diese wichtig. Weißbrot und Fertigprodukte sollten Kinder allerdings vermeiden.

Für die große Pause empfiehlt Herbert Rommel viel Gemüse. „Frische Karotten oder Gurkenscheiben aus dem Bioladen versorgen den Körper mit allem, was er braucht.“ Außerdem seien Nüsse, insbesondere Walnüsse, die reinste Gehirnnahrung. Kinder sollten fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen, sagt Sabine Ruthhardt-Storz. Außerdem sei eine solche kleine Zwischenmalzeit eine saftige Abwechslung für den kleinen Hunger. Sie empfiehlt auch, Kindern Fleisch zu Essen zu geben. Das sei gut für die Entwicklung des Gehirns.

Bei Getränken warnt Herbert Rommel vor Fruchtsäften. „Die Säfte, die man im Supermarkt findet, sind meistens voller Zucker und Farbstoffe, die dem Körper schaden“, sagt Rommel. Auch Ruthhardt-Storz sagt: „Zucker sollte in Getränken nicht vorkommen.“ Am besten sollten Kinder viel Wasser trinken.

Von Süßigkeiten raten Rommel und Ruthhardt-Storz ab. „Der Zucker belastet den Körper. Die kurzzeitige Energiezufuhr fällt schnell wieder ab und die Kinder rutschen in ein Müdigkeitsloch“, sagt Rommel. Eltern sollten sich aber kompromissbereit zeigen. „Gesunde Ernährung soll nicht zu Stress bei den Kindern führen“, sagt Rommel. „Sollten sich die Kinder gegen Obst und Gemüse wehren und stattdessen Süßigkeiten fordern, kann man sich auf Tage einigen, an denen sie diese auch bekommen.“