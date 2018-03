Im Frühjahr liegt der Schwerpunkt auf Gesundheit

Die Volkshochschule (VHS) Pfullendorf hat das Programm für Frühjahr und Sommer herausgegeben. Auf rund 60 Seiten beinhaltet dieses viel Neues ebenso wie Altbewährtes. Im Frühjahr liegt ein Schwerpunkt auf Kursen und Seminaren im Gesundheitsbereich. Mit einem Vortrag zur Darmgesundheit wird außerdem die Reihe zu Hildegard von Bingen fortgesetzt.

„Die Volkshochschule möchte alle Menschen ansprechen und offen für alle sein – offen für Menschen aller sozialen Schichten und Einkommensgruppen sowie für Menschen mit und ohne Behinderung“, schreibt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemitteilung. Bei entsprechender Nachfrage sei die VHS daher auch immer bereit, Kurse und Seminare in barrierefreie Räume zu verlegen.

Eines der neuen Angebote richtet sich beispielsweise an vier- bis sechsjährige Kinder. Für diese gibt es einen Englischkurs, der den Mädchen und Jungen Spaß am Umgang mit ersten englischen Wörtern vermitteln soll. Mit Liedern, Büchern, Spielen und Malen werden die Kinder spielerisch an die Fremdsprache herangeführt. Der Kurs findet im Familienzentrum am Neidling statt.

Ausgeweitet wurde das Angebot an Do-It-Yourself-Nähkursen. Darüber hinaus entfällt bei diesen die Voraussetzung, dass Kursteilnehmer über eine eigene Nähmaschine verfügen müssen. Nach dem Erfolg im zurückliegenden Semester bietet die VHS mit dem Film „Mein Blind Date mit dem Leben“ eine Kino-Veranstaltung an, die auf einer wahren Geschichte beruht. Im Eintrittspreis enthalten sind ein Begrüßungscocktail und Popcorn enthalten. Karten gibt es ab sofort im Bürgerbüro.

Das High-Heel-Training zählt inzwischen zu den bewährten Angeboten der Volkshochschule. „Der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Denn hier lernt man nicht nur das Laufen in Schuhen mit Absätzen. Mit viel Spaß lernen die Kursteilnehmerinnen, mit Ausstrahlung zu gehen – sowohl in Socken als auch in hohen Schuhen.“ Immer wieder seien Kursteilnehmerinnen verblüfft, wie sich die Körperhaltung und die Ausstrahlung im Laufe des Kurses verändern.

Hinzu kommen Klassiker im Bereich der Sprachen und der allgemeinen Bildung. Alle Tanzgruppen der VHS Pfullendorf präsentieren sich am Sonntag, 6. Mai, in der Stadthalle. Die Kursteilnehmer üben bereits für die Aufführung, der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 12. März, im Bürgerzentrum am Marktplatz.

Programmhefte liegen aus

Anmeldungen für alle Kurse und Seminare sind ab sofort möglich. Entgegengenommen werden sie persönlich im Bürgerzentrum am Marktplatz und in der VHS-Geschäftsstelle am Kirchplatz, per Anmeldekarte an die Faxnummer 07552/93 11 31 sowie auf www.pfullendorf.de/vhsprogramm.html. Programmhefte gibt es bei Banken, Behörden und Geschäften in Pfullendorf und den Ortsteilen, in Herdwangen-Schönach, Wald, Ostrach, Owingen, Wilhelmsdorf, Meßkirch und kleineren Gemeinden. Im Internet gibt es das Heft auf www.pfullendorf.de. Fragen beantwortet das Team der Volkshochschule Pfullendorf unter den Telefonnummern 07552/25 11 30 und 07552/25 11 32.