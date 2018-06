Im Bürgertreff stapeln sich die Wollobjekte

„Nur Quadrate, das wäre mir zu wenig gewesen.“ Ute Mira, die für das gemeinnützige Projekt „Werkstättle“ den Bürgertreff in der Unteren Hauptstraße leitet, sitzt mit ihren Frauen zwischen leuchtenden Sonnenblumen, kugeligem Wollgras, rotweißen Fliegenpilzen und purpurfarbenen Glockenblumen. Alles aus Wolle, versteht sich, denn die Aktion „Pfullendorf strickt“ nähert sich ihrem Höhepunkt: Beim verkaufsoffenen Sonntag am 21. Oktober wird die ganze Innenstadt zu einer Schau origineller Strick- und Häkelideen.

Viel will Mira über die einzelnen Objekte, darunter auch Sitzbänke und Bäume, die mit einem Wollmantel aus Patchwork umhüllt werden, noch nicht verraten. Nur soviel: „Das wird sehr schön und alles richtig bunt.“ Die Hauptattraktion, gibt sie der Schwäbischen Zeitung dann doch noch ein bisher gut gehütetes Geheimnis preis, gebe es direkt vor der Ladentür des Bürgertreffs, denn der Platz um die alte Linde beim Dominikanerinnenkloster werde „märchenhaft“ gestaltet. Dazu sind die Frauen mit ihren Produkten an diesem Sonntag in der Stadt unterwegs, um die eine oder andere Handarbeit zu verkaufen. Einnahmen, die der Vesperkirche 2013 zugutekommen.

„Wir werden unser Ziel erreichen, es wird sehenswert“, sagt Mira, die mit ihrem Team fleißig bei der Arbeit ist. Ganze Stapel von Fertigem liegen bereits fein säuberlich gedämpft und zusammengefaltet in den Regalen. „Einige Hundert Knäuel Wolle“ haben die Frauen bisher verarbeitet und oft sind sie freiwillig länger geblieben, um Masche an Masche zu reihen. Die Frauen, sechs sind es derzeit, die als Arbeitslose vom Jobcenter zwecks Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt in das Projekt vermittelt wurden, seien nach wie vor begeistert bei der Sache, berichtet Mira. Maximal ein Jahr sind sie beim Bürgertreff, der der Bürgerarbeit des Werkstättle angegliedert ist, beschäftigt, danach sollen sie in der Lage sein, einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft auszufüllen. „Ich bin keine Jobvermittlerin, aber ich kann den Menschen, die oft schon viele Jahre arbeitslos sind, Stärke, Selbstvertrauen und einen strukturierten Alltag bieten, für sie ist es wichtig, dass sie eine Aufgabe haben, wenn sie morgens aufstehen“, sagt Mira, die auch nach diesem Jahr niemandem, der seiner alten Wirkungsstätte einen Besuch abstatten möchte oder einen Rat sucht, die Tür weist. Finanziert wird das Projekt, dessen Zukunft in jedem Jahr neu auf den Prüfstand gestellt wird, größtenteils vom Europäischen Sozialfonds.

Dankbar ist Mira außerdem der Stadt und der Bürgerstiftung, die die Räume im Kollöffel-Haus zumindest vorläufig zur Verfügung gestellt haben. „Ich möchte hier nicht mehr raus“, sagt sie und erklärt: „Dass wir hier mitten in der Stadt sein dürfen, hat uns viel gebracht und auch der Bevölkerung.“ Sie erlebt eine durchweg positive Resonanz auf den Bürgertreff. Zwar sind nicht ganz so viele Menschen zum Mitstricken gekommen, wie sie gehofft hatte, aber dafür wurde mehr als großzügig Wolle gespendet. „Man ist angespornt, kreativ zu sein“, nennt Mira einen weiteren Vorteil der publikumsnahen Lage. Es komme oft vor, dass Menschen die Strickwerkstatt besuchen, um sich Ideen für Handarbeiten zu holen, ihre eigenen Anregungen einzubringen oder eine Kleinigkeit als Geschenk mitzunehmen. „Wir sind viel im Austausch mit den Menschen“, sagt sie und erzählt, dass das regelmäßig neu dekorierte Schaufenster schon mal fotografiert wird oder Passanten, darunter auch viele Touristen, mehr über das Projekt und die Produkte erfahren wollen. Und: „Wir sind mit unserer witzigen und farbenfrohen Dekoration eine Aufwertung für das Haus und die ganze Straße.“

An Ideen für weitere Woll- und Handarbeitsprodukte fehlt es Mira nicht, auch wenn es derzeit „nur“ Häkelhüte und tierische Schlüsselanhänger als Neuheiten aus der Kreativwerkstatt gibt, weil der verkaufsoffene Sonntag unaufhaltsam näherrückt und alle Zeit der Frauen in Anspruch nimmt. „Weihnachtlich“ soll es danach auf dem großen Arbeitstisch im Bürgertreff werden und Mira will auch wieder das reizend eingerichtete Café stärker in den Mittelpunkt rücken.