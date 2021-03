Illmensee baut Pumptrack

Das Regionalbudget ist ein Förderverfahren der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Im Rahmen dessen stehen der Region Fördermittel von Bund, Land und der Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit werden Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) koordiniert das Förderprogramm im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben. (sz)

Der Wunsch der Jugendlichen nach einem Pumptrack in Illmensee besteht bereits seit einigen Jahren. Durch die Zusage von Geldern aus dem Förderprogramm Regionalbudget konnte in den vergangenen Monaten mit viel Eigenregie ein Pumptrack geplant und gebaut werden. Das teilt die Gemeinde Illmensee nun in einer Pressemeldung mit.

Die ursprünglich vorgesehene Erarbeitung des Streckenlayouts mit Jugendlichen aus der Gemeinde ist coronabedingt ausgefallen. Die Planung erfolgte im kleineren Kreis und wurde schließlich den Jugendlichen vorgestellt. Die Strecke ist so angelegt, dass Radbegeisterte jeden Alters den Pumptrack nutzen können. Somit entsteht in unmittelbarer Nähe zu den Sportanlagen ein weiteres Angebot zur Bewegung an der frischen Luft. Die Außenstrecke des Pumptracks hat über 100 Meter Streckenlänge und die Anlage ist flexibel gestaltet. Durch die Abzweigungen, Kurven und möglichen Richtungswechsel können viele unterschiedliche Linien gefahren werden.

Lena Schuttkowski von der Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben und Bürgermeister Michael Reichle haben das Projekt besichtigt, um die Umsetzungsmaßnahmen zu überprüfen. Reichle äußert sich über die Fertigstellung des Projekts: „Es freut mich sehr, dass wir mit der Realisierung des Pumptracks insbesondere den Jugendlichen hier in Illmensee ein neues Angebot schaffen konnten.“