Mit einem Heimspiel gegen den TuS Steißlingen II startet Südbadenliga-Absteiger HSG Mimmenhausen/Mühlhofen am Samstag (20 Uhr) im BZ Salem in der Landesliga Südbaden in die neue Saison. Der personelle Aderlass nach dem Abstieg war so gewaltig, dass Trainer-Rückkehrer Christian Dierberger auch eine Etage tiefer lediglich den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat. Gegangen sind die beiden Schatz-Brüder Matty und Vincent (beide aus Studiengründen) sowie Jochen Schäfer (zum TSV Bad Saulgau). Drei Verluste, die enorm schwer wiegen. Aber auch die Abschiede von Felix Eggert, Johannes Abberger und Erik Walter fallen ganz schön ins Gewicht.

Kompensationsversuche seitens der HSG blieben überschaubar. Zwischenzeitlich machten deshalb sogar schon Gerüchte die Runde, die einstige Nummer eins im Linzgau können gar keine Mannschaft für die Landesliga stellen. Doch nachdem aus der A-Jugend Keeper Jannis Keller und Kreisläufer Luis Albiz zum Kader der ersten Mannschaft stießen, außerdem noch Altstar Ciprian Sacaleanu reaktiviert wurde, umfasst der Kader von Christian Dierberger nominell immerhin 15 Spieler. „Nominell“ deshalb, weil es durchaus möglich ist, dass mit Aaron Buneta in wenigen Wochen ein weiterer absoluter Führungsspieler aus Studiengründen von Bord geht. „Da muss man mal abwarten“ so Dierberger fast schon ein wenig ängstlich.

Abstiegstrainer Johannes Braun hatte zum Saisonende das Handtuch geworfen. Dass Dierberger nun wieder auf der Trainerbank sitzt, ist eher überraschend. Denn seinen Rauswurf im Herbst 2016, als er durch Braun und Alexander Brändlin ersetzt wurde, hatte ihn menschlich tief getroffen und war mit reichlich lauter „Begleitmusik“ vonstatten gegangen. Jetzt sagt der Coach: „Wir haben uns im Interesse des Vereins zusammengerauft. Es ist eine Basis vorhanden zwischen mir und der Vereinsführung, auf der man arbeiten kann. Was den Umgang mit den Spielern angeht, gibt es sowieso kein Problem. Mein Draht zur Mannschaft war ja auch zum Zeitpunkt der Trennung im Frühjahr bestens. Und daran hat sich nichts geändert.“

Unterstützt wird Dierberger wieder von Ciprian Sacaleanu, der ihm als Co-Trainer zur Seite steht und auf dem Feld im Rückraum die Fäden ziehen soll.

Los geht’s am Samstag mit dem Derby gegen Steißlingen. Dann wird sich zeigen, was die guten Resultate der Vorbereitung wert waren.

Der 1. Spieltag: Sa., (20 Uhr): SG Rielasingen/Gott. - TV Ehingen (18 Uhr), HU Freiburg - TV Pfullendorf, SG Gutach/Wolfach - HSG Freiburg, HSG Mimmenhausen/M - TuS Steißlingen II; So., (16.30 Uhr): TuS Oberhausen - HSG Dreiland, Ringsheim - TV Herbolzheim