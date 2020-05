Am Freitagmorgen hat es an der Straße Ennerbach in Aach-Linz in einem Wohnhaus gebrannt, das teilt die Polizei mit. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 00 Euro. Laut Angaben der Feuerwehr könnte Asche aus einem Ofen einen Holzstapel in Brand gesetzt haben. Die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Aach-Linz war mit 29 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand und die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt.