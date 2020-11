Holger Voggel wird Leiter der Pfullendorfer Realschule

Die Realschule am Eichberg in Pfullendorf hat offiziell einen neuen Schulleiter. Wie das staatliche Schulamt in Albstadt am Montagabend mitteilte, übernimmt der bisherige Konrektor Holger Voggel mit sofortiger Wirkung den Posten, den er zuletzt bereits kommissarisch inne hatte.

Holger Voggel wurde in Bad Saulgau geboren, besuchte dort nach der Grundschule die Realschule und wechselte im September 1989 ans technische Gymnasium in Sigmaringen. Dort absolvierte er im Juni 1992 sein Abitur. Anschließend absolvierte Voggel seinen Zivildienst und studierte dann ab dem Wintersemester 1993/94 für das Lehramt an Realschulen an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten die Fächer Technik, Mathematik und Chemie.

Im November 1997 legte Holger Voggel die erste Dienstprüfung für das Lehramt an Realschulen mit der Gesamtnote 1,0 ab. Ab Februar 1998 war er Lehreranwärter beim staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Schwäbisch Gmünd. Dort unterrichtete er während des Vorbereitungsdienstes an der Adalbert-Stifter-Realschule.

Die zweite Dienstprüfung zum Realschullehrer legte Voggel im Juli 1999 mit der Gesamtnote 1,1 ab. Nach der Ausbildung war er Lehrer am Bildungszentrum in Bodnegg im Kreis Ravensburg. Dort unterrichtete er an der Realschule, aber auch an der Haupt- und Werkrealschule. Im September 2002 wechselte er an die Realschule in Überlingen am Bodensee.

Seit August 2014 ist Holger Voggel Konrektor an der Realschule am Eichberg in Pfullendorf. Von Mai 2016 bis Mai 2017 übernahm er die kommissarische Schulleitung. In dieser Zeit sammelte er viele Erfahrungen als Schulleiter, die im nun zugute kommen werden.

Mit Jörg Fiebig hatte der bisherige reguläre Leiter im Juli dieses Jahres die Realschule verlassen. Seitdem hatte Voggel erneut die kommissarische Leitung inne. Nun entschied er sich dazu, die Verantwortung dauerhaft selbst zu übernehmen. „Im Bewerberverfahren hat er die Auswahlkommission von seinen personalen und fachlichen Kompetenzen sehr überzeugt“, schreibt das Schulamt in einer Pressemitteilung. Die Realschule habe damit einen Leiter bekommen, der viel Erfahrung mitbringt und klare und überzeugende Vorstellungen davon hat, wie sich die Schule pädagogisch und organisatorisch weiterentwickeln soll.

Voggel ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit seiner Familie wohnt er in Illmensee.