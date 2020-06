Hoher Sachschaden nach Unfall

In der Friedhofstraße in Pfullendorf hat sich am Sonntag laut Angaben der Poilzei ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Ein 60-jähriger Autofahrer wollte aus der Straße „Zum Eichberg“ kommend nach links in die Friedhofstraße einbiegen und übersah dabei eigenen Angaben zufolge aufgrund starker Sonnenblendung den von rechts kommendes und vorfahrtsberechtigtes Auto eines 83-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.