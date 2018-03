Hobbyfotografen stellen ihre Werke im Krankenhaus aus

Mit einer Vernissage mit rund 50 Gästen ist am Sonntagvormittag die neue Ausstellung im Eingangsbereich des Pfullendorfer Krankenhauses eröffnet worden. Seit 2002 stellt der Fotoclub Überlingen, der auch Mitglieder aus Pfullendorf hat, dort regelmäßig einige seiner Werke aus.

Die Motive in Farbe oder Schwarzweiß sind so unterschiedlich wie die derzeit 15 aktiven Laienfotografen des Clubs selbst. Sie reichen von Landschaftsaufnahmen über Reiseeindrücke und Naturfotografien bis hin zu abstrakten Motiven, bei denen der Betrachter oft erst auf den zweiten Blick erkennt, in welcher alltäglichen Situation der Fotograf auf den Auslöser drückte. An rund 40 sehenswerten Bildern dürfen sich die Patienten, Besucher und Mitarbeiter des Krankenhauses in den nächsten Wochen erfreuen.

Dass bald dauerhaft Bilder des Fotoclubs im Pfullendorfer Krankenhaus aufgehängt werden, stellte Melanie Zeitler-Dauner, Geschäftsführerin der drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen, bei ihrer Begrüßung in Aussicht. „Wir werden hier eine Altersmedizin einrichten. Da würde ich mir eine Zusammenarbeit bei der Einrichtung der neuen Station wünschen“, sagte sie. „Hier im Krankenhaus herrscht ein reges Kommen und Gehen. Da ist es schön, wenn eine solche Ausstellung für Abwechslung und Farbe sorgt.“

Der Fotoclub-Vorsitzende Johannes Beller berichtete, dass vor der Pfullendorfer Ausstellung immer eine große Ausstellung des Clubs in der Städtischen Galerie in Überlingen stattfindet. Nur die Bilder, die dort am besten den Geschmack des Publikums getroffen haben, dürften anschließend mit nach Pfullendorf. „Wir sind keine Profis, aber wir versuchen, anspruchsvolle Fotografie zu machen“, sagte Beller. „Kunst hat auch im Krankenhaus einen hohen Stellenwert. Sie hat auch eine heilende Wirkung, denn dort, wo Kunst die Sinne anspricht, fühlen sich die Menschen wohl.“ Zugleich biete eine Ausstellung im Krankenhaus, in dem sich viele ganz unterschiedliche Menschen aufhalten, die Möglichkeit, auch Menschen anzusprechen, die normalerweise eher nicht in eine Ausstellung gehen würden. „Die Ausstellung hier im Krankenhaus ist eine schöne Tradition, die wir sehr gern fortsetzen“, sagte Beller.