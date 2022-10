Hinter den Kulissen der Stadtbücherei

Als aktuellen kulturellen Themenschwerpunkt beleuchtet das Kreiskulturforum in diesem Jahr das Archiv- und Bibliothekswesen im Landkreis Sigmaringen. In diesem Kontext lädt die Stadtbücherei Pfullendorf Interessierte am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr, zu einem Rundgang durch die historische Steinscheuer ein. Bei einem kleinen Umtrunk wird Büchereileiterin Martina Feldt einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung gewähren und die Chancen und Herausforderungen der Bibliotheksarbeit angesichts des rasanten medialen und gesellschaftlichen Wandels zur Sprache bringen. Denn die Stadtbücherei versteht sich nicht nur als ein Ort der Bücher, sondern auch als familienfreundlicher Treffpunkt, als Kulturplattform und Informationsvermittler. An dem Abend wird unter anderem auch die Onleihe mit den eBooks und anderen digitalen Medien oder das Film- und Musikstreaming demonstriert und erklärt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldungen wird gebeten unter Telefon 07552 / 251200. Foto: Stadt Pfullendorf