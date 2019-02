Hilfsorganisationen erhalten Geld für die Jugendarbeit

Mit 4000 Euro unterstützt die Bürgerstiftung bei ihrer diesjährigen Frühjahrsausschüttung soziale Einrichtungen in der Stadt. Bürgermeister Thomas Kugler als Vorsitzender der Stiftung und Gemeinderat Michael Zoller als Vorsitzender des Stiftungsrats haben die Schecks am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht.

Neben dem Werkstättle – einer Einrichtung, die langzeitarbeitlosen Menschen und Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen schwer tun, eine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt zu finden, einen Arbeitsplatz und damit eine Perspektive bietet – war es in diesem Jahr auch die Ortsgruppe Pfullendorf im Sozialverband VdK, die einen Antrag auf Förderung eingereicht hatte. Die Ortsgruppe, die das Erdgeschoss im Haus am Hechtbrunnen angemietet hat, um dort Beratungen und verschiedene Aktivitäten anzubieten, möchte eine barrierefreie Toilette und ein schalldichtes Besprechungszimmer einbauen. Beide Einrichtungen erhielten für ihre Maßnahmen 1000 Euro aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens. Geld, das Rüdiger Semet, Vorstand des Werkstättle, und der VdK-Vorsitzende Karlheinz Fahlbusch dankbar entgegennahmen.

Mit dem restlichen, zur Verfügung stehenden Geld, so Bürgermeister Thomas Kugler, wollte die Stiftung in diesem Jahr die Jugendarbeit der Hilfsorganisationen unterstützen. Der Ortsverein Pfullendorf im Deutschen Roten Kreuz, die örtliche Feuerwehr, der Ortsverband Pfullendorf des Technischen Hilfswerks (THW) und die Ortsgruppe Pfullendorf in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) erhielten je 500 Euro. „Wir wollen ein Zeichen setzen für diese wichtige Jugendarbeit“, sagte Kugler. Michael Zoller ergänzte, dass die Jugendarbeit gerade im Hinblick auf die Zukunft der Hilfsorganisation von Bedeutung sei. „Diese Einrichtungen brauchen Nachwuchs“, sagte er. Und: „Heute muss man etwas bieten, um Jugendliche überhaupt für einen Verein gewinnen zu können.“

Die Vertreter der Hilfsorganisationen, Andreas Kees vom Roten Kreuz, Walter Sonntag von der DLRG, Nathalie Schelshorn von der Feuerwehr und Christian Russo vom THW, freuten sich sichtlich über die unerwartete Zuwendung für ihre Jugendlichen. Kees konnte schon bei der Scheckübergabe sagen, wofür das Geld verwendet wird – nämlich für das Fest, das im nächsten Jahr anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Jugendrotkreuzes ausgerichtet werden soll. Auch Christian Russo hat bereits Pläne. Seine Jugendgruppe ist in letzter Zeit etwas geschrumpft, sodass die Summe gerade recht kommt, um mit verschiedenen Veranstaltungen neuen Nachwuchs zu werben.