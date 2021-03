Herdwangen-Schönach pflanzt 4300 Bäume

Eine Million neue Bäume für Baden-Württemberg – mit diesem Ziel startete der Gemeindetag im September 2019 sein landesweites Klimaschutzprojekt. „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Bereits 229 Städte und Gemeinden haben teilgenommen und es wurden bis Ende 2020 mehr als 500 000 gepflanzte Bäume gemeldet, so der Gemeindetag. Am 25. April – dem Tag des Baumes – soll Bilanz gezogen werden. Auf positive Art übers Ziel hinausgeschossen ist Herdwangen-Schönach: Etwa 4300 Bäume wurden seit 2019 von der Gemeinde gepflanzt und damit deutlich mehr als die Zielvorgabe, teilt die Gemeinde mit.

Die Aktion stelle eine wichtige Komponente in den Anstrengungen der Kommunen im Land um Umwelt-, Klima- und Artenschutz dar, heißt es in der Pressemitteilung. Es gelte, den aktuell schwierigen Zustand der Wälder zu verbessern, indem alle gemeinsam Verantwortung für die Natur übernehmen. Dies könne durch die zunehmende Begrünung der Ortskerne, die Erweiterung von Streuobstwiesen oder die Wiederbewaldung der Forste geschehen. Deshalb habe Herdwangen-Schönach als Gemeinde im vergangenen Jahr etwa 4300 Bäume gepflanzt und die Pflanzung von heimischen Bäumen in den Bebauungsplänen vorgeschrieben.

Durch die Aufforstungsmaßnahmen wird der Gemeindewald erhalten und seine Funktionen nachhaltig gesichert, so die Pressemitteilung. Mit der Pflanzung von neuen Baumarten soll der künftige Wald gleichzeitig gegen die Folgen der Klimaveränderungen resistenter werden.

Ergänzend zu den Aufforstungsarbeiten im Gemeindewald wurden entlang der neuen Gewerbestraße in Herdwangen etwa 20 neue Birken gepflanzt und in den Bebauungsplänen die Pflanzung von heimischen Bäumen in den Bebauungsplänen festgesetzt. Durch diese Baumpflanzaktionen leiste die Gemeinde nicht nur einen sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz, sondern trage auch zum Erhalt der Region bei und übernehme Verantwortung für die nachfolgenden Generationen, teilt die Gemeinde mit.