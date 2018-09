Herbst und Winter zeigen Farbe

Mit einer Modenschau hat das Modehaus Langer in Pfullendorf am Samstag schon einmal die kühlere Jahreszeit eingeläutet – auch wenn die Temperaturen zurzeit noch eine andere Sprache sprechen. Sechs professionelle Models zeigten, was modebewusste Frauen und Männer in den Herbst- und Wintermonaten tragen können. Sonja Langer führte durch die drei durchweg gut besuchten Präsentationen. Sie kommentierte die einzelnen Looks, gab modische Tipps und informierte über Stoffe und Materialien.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Wintermonate von Grau, Schwarz und Beige beherrscht wurden. Die modische Frau trägt Farbe: Kräftige Rottöne von Fuchsia über Rubin und Brombeere bis Hummer liegen im Trend. Dazu eignen sich leuchtendes Gelb, Tannengrün und Tintenblau. Alle Farben können gut untereinander oder mit Winterweiß kombiniert werden.

Ein Muss im Kleiderschrank sind Karos à la Glencheck, Pepita oder Hahnentritt. Zum kniefreien Rock oder zur Hose mit sportlichen Galantstreifen, die schmal gerade geschnitten sein darf, eignen sich Stiefeletten, robuste Boots oder Overknees. Dazu werden bedruckte Shirts, Blusen mit Volants und Rüschen, kleine Blazer aus Jersey, weich fließende Strickmäntel, leichte Steppjacken oder flauschige Pullover und Jacken getragen. Damit Frau auch an sehr kalten Tagen nicht friert, gibt es warme Daunenjacken mit Webpelzkragen, die aus veganen Materialien gefertigt sind, und elegantere Wollmäntel.

Die junge Mode hat den Parka wiederentdeckt. Accessoires wie Schal und Pudelmütze ergänzen den winterlichen Look. Zu eleganteren Anlässen sind das klassische Etuikleid oder schwingende Kleider aus leichtem Chiffon passend. Dass alles auch an molligen Frauen schick aussieht, zeigten zwei Models in großen Größen.

Die Männermode kommt in diesem Winter eher sportlich mit Jeans, Streifenpullover, Multicolorhemden und sportplatztauglichen Outdoorjacken daher. Zu festlichen Anlässen kann neben dem klassischen Anzug in Schwarz und Anthrazit auch ein Anzug aus leicht glänzendem Garn in Blau getragen werden. Modebewusste Männer können zum Anzug gut eine Fliege tragen.