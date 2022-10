Hektarparty mit Draufgängern

Der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler veranstaltet am Donnerstag, 29. Dezember, seine Hektarparty in der Zehn-Dörfer-Halle in Wald. Zu Gast ist die Band „Die Draufgänger“, bekannt durch Partyhits wie "Cordula Grün", „Pocahontas“, „Die Hektar hat 2.0“ und „Pfusch die Mauer“. Vor und nach dem Auftritt der Draufgänger legt DJ kaufe für den Verein Musik auf. Karten gibt es ab sofort im Verkauf online über www.fvware.de oder vor Ort in der Volksbank Meßkirch sowie in der Volksbank-Filiale Wald. Mitglieder der Volksbank Meßkirch erhalten gegen Vorlage ihrer Goldenen BankCard in der Filiale die Karten zum reduzierten Preis. Foto: Studio B