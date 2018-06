Heinz Kraus erwartet den 4000. Stammtisch-Teilnehmer

Um Irrtümer, Verwechslungen und sichere Einstellungen geht es beim nächsten Computerstammtisch mit Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus im Vereinsheim des TSV Aach-Linz. Dieser wurde wegen einer Fasnetsveranstaltung um eine Woche nach hinten verlegt und findet nun am Freitag, 16. Februar, von 9.30 bis 11.45 Uhr statt. Zur Veranstaltung selbst vermeldet Heinz Kraus neue Rekorde. So sei der jüngste Stammtisch im Januar mit 64 Gästen so gut besucht gewesen wie nie zuvor. Zum nächsten Termin im Februar erwartet der Senior-Internet-Helfer den 4000. Gast. Der Stammtisch im April wird die 175. Veranstaltung seit Herbst 2006 sein.

Am meisten zu kämpfen hatte der Senior-Internet-Helfer in dieser Zeit mit Irrtümern, Verwechslungen und falschen Einstellungen. Gerade deshalb will er seine Gäste beim nächsten Computerstammtisch in diesen Punkten auf den neuesten Stand bringen. Unter anderem zeigt er die korrekten Einstellungen dafür, dass aus Firefox ein sicherer Browser wird. Darüber hinaus widmet sich Heinz Kraus den Einstellungen der Programme Malwarebytes, Glary Utilities (Systempflege und Dublettensuche), PDFxChangeViewer und PDFCreator.

Beim Computerstammtisch gibt es von Heinz Kraus aber auch Tipps zum Verhalten in der aktuellen Prozessor-Problematik. In einigen Fällen habe er das Meltdown-Syndrom verhindern können, berichtet Kraus. Für das Spectre-Problem hingegen gebe es scheinbar noch keine hilfreiche Lösung. „Erschwerend kommt dazu, dass der Prozessorhersteller Intel sein Update über Microsoft zurückgezogen hat“, heißt es in der Pressemitteilung des Senior-Internet-Helfers. „Dem Anwender bleibt also nur größte Vorsicht bei der Arbeit am PC und im Internet.“

Einen Workshop bietet Heinz Kraus am Freitag, 23. Februar, an. Bei diesem können sich alle Interessierten praktisch und am eigenen Notebook in sicherheitsrelevante Themen einarbeiten.

Wer Fragen, Wünsche oder Probleme hat, kann sich unter der Telefonnummer 07570/1358 oder per E-Mail (drOldie@web.de) an Heinz Kraus werden.