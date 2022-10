Heinrich Del Core in Pfullendorf

Diesmal dreht sich bei Comedian und Kabarettist Heinrich del Core alles rund ums Glück. Bei seinem Auftritt am Mittwoch, 14. Dezember, in der Stadthalle Pfullendorf macht der Italo-Schwabe keinen Halt vor Polizeikontrollen und Saunabesuchen. Auch was es mit der Einverständniserklärung beim Sex in Schweden auf sich hat, wird er in seiner unnachahmlichen Art erläutern, schreiben die Veranstalter. Selbst seine Urlaubserlebnisse und Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung werden nicht ausgelassen. Laut Pressemitteilung versteht es der halbe Restitaliener mit Leichtigkeit die Alltagsituationen so detailgetreu wiederzugeben, dass das Publikum sofort in seinem Bann gezogen wird. Ein Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett. Der preisgekrönte Kabarettist und Comedian schafft bei seinen Auftritten eine einzigartige Verbindung und Nähe zum Publikum, das sich immer wieder selber in seinen irrwitzig erzählten Geschichten lachend wiederfinden wird...... Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen mit Reservix, sowie telefonisch unter der Telefonnummer 01806 / 70 07 33 oder zum selbst ausdrucken auf www.roth-friends.de