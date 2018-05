Heike Müller geht mit einem Lächeln

Niemand, der am Montag die Gelegenheit genutzt hat, um Heike Müller persönlich als Leiterin der Grundschule am Härle in Pfullendorf zu verabschieden, zweifelte auch nur im Ansatz daran, was sie selbst sagte: „Ich war mit meiner Härleschule verheiratet.“ Gesundheitliche Probleme machten den Abschied am Ende aber unausweichlich. Und so standen bei der Feierstunde in der Mensa der Schule nicht nur der Blick zurück, sondern vor allem auch die guten Wünsche für die Zukunft im Mittelpunkt.

Heike Müller selbst machte kein Geheimnis daraus, wie schwer ihr das Abschiednehmen fällt. Am wichtigsten seien ihr immer die Kinder gewesen, sagte sie – die Mädchen und Jungen entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern und zu fordern. Ihre Vision als Leiterin sei es gewesen, die Härleschule zu einer modernen und zukunftsfähigen Grundschule zu machen.

Daran, dass Heike Müller das gelungen ist, waren sich alle weiteren Redner einig. Doch für ihre harte Arbeit zahlte sie einen hohen Preis: Seit November 2016 fiel die Schulleiterin krankheitsbedingt aus. „Ich hätte vor eineinhalb Jahren nie gedacht, dass sich die Melodie meines Herzens einmal so verändern würde“, sagte die leidenschaftliche Musikliebhaberin am Montag. „In der Stille habe ich am meisten die Kinder vermisst.“ Nach und nach verabschiedete sich Heike Müller von dem Gedanken, als Leiterin an die Schule zurückzukehren. Inzwischen hat sie eine neue Stelle beim Regierungspräsidium Tübingen angetreten.

Versöhnliche Worte zum Schluss

Bei ihrer Verabschiedung in der Mensa dankte die scheidende Schulleiterin nicht nur alten Weggefährten und Kollegen, sondern auch den Menschen, die ihr durch die schweren vergangenen Monate halfen – allen voran ihrem Lebensgefährten Wolfgang Konerth. „Du kennst die Melodie meines Herzens am besten“, sagte Heike Müller. Zum Schluss ihrer Ausführungen entschied sie sich dann aber bewusst für versöhnliche Worte: „In meinem Herzen klingen wohltuende Kinderstimmen – und deshalb gehe ich mit einem Lächeln.“

Zuvor hatten sich einige Kinder mit Liedern und Gedichten von ihrer ehemaligen Schulleiterin verabschiedet. Sie überreichten ihr einen Baum, der Papiervögel mit Wünschen für die Zukunft trug – etwa viel Zeit zum Musikhören, ein schönes Leben und einen tollen Chef.

Persönliche Worte zum Abschied sprachen Bürgermeister Thomas Kugler, Schulamtsleiter Gernot Schultheiß, Eva Riede-Leibbrand als geschäftsführende Leiterin der Pfullendorfer Schulen sowie Martin Fröhlich für den Förderkreis und den Elternbeirat der Härleschule. Heike Müllers ehemalige Kollegen und die kommissarische Schulleiterin Susanne Seßler verabschiedeten sich mit Liedern. Von allen bekam Müller nicht nur herzliche Worte, sondern auch Geschenke mit auf den Weg.

„Ihr Beruf war Berufung – und keine lästige Pflicht“, sagte Thomas Kugler. „Sie haben geholfen, dieser Schule eine gute Zukunft zu geben.“ Das unterstrich auch Gernot Schultheiß. Müller sei „eine verlässliche Chefin vor Ort“ gewesen, sagte er. Als Schulleiterin habe sie viel angestoßen und viel verwirklicht. Schultheiß berichtete, dass Heike Müller nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte. In Freiburg studierte sie später Kunst und katholische Religion. 1996 kam sie an die Härleschule, 2006 wurde sie deren Leiterin. „Wir haben dich immer als super-engagiert und offen erlebt“, sagte Eva Riede-Leibbrand.

Für die Zukunft wünschten die Redner Heike Müller sowohl beruflich als auch privat alles Gute. „Aber achten Sie auf sich!“, mahnte Thomas Kugler. „Vergessen Sie vor lauter Beruf Ihre Gesundheit nicht!“