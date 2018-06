Heftiger Zusammenstoß bei Hahnennest

Fünf Leichtverletzte und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 280 bei Hahnennest. Eine 51-jährige Renault-Lenkerin befuhr mit ihrem Beifahrer die K 8272 von Hahnennest kommend und bog links auf die L 280 in Richtung Ostrach ein. Dabei übersah sie einen 88-jährigen Ford-Fahrer, der die L 280 von Denkingen kommend in Richtung Ostrach mit zwei Mitfahrern befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 88-Jährige kam vor der Verkehrsinsel, die 51-Jährige nach der Kreuzung in einem Acker zum Stehen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.