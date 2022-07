Hazmat Modine tritt in der Stadthalle auf

Die Band Hazmat Modine tritt am Donnerstag, 14. Juli, um 20 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf auf. Die Band absolvierte 2019 ihr erfolgreichstes Jahr in der Bandgeschichte. In diesem Jahr wird sie wieder auf europäischen Bühnen auftreten. Dabei werde die Band laut Veranstalter wohl auch neue Songs spielen. Hazmat Modine spielt eine Mischung aus Blues, World und Jazzelementen. Die Band landete in ungefähr zehn Top Album Listen des Jahres 2019, in Australien in die Charts, in den Downloadcharts sogar unter die Top fünf.

Die beiden Jahre 2020 und 2021 fielen die Konzerte der Coronapandemie zum Opfer. Karten gibt es für 28 Euro bei der Touristinformation Pfullendorf, Telefon 07552/ 25113, bei www.reservix.de oder für 32 Euro an der Abendkasse.