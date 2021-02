Hausärztliche Versorgung vorerst gesichert

In der Gemeinde gibt es seit Januar 2021 eine neue hausärztliche Mitarbeiterin. Sonja Gut ist laut Pressemitteilung nach ihrer erfolgreichen Facharztprüfung in der Hausarztpraxis von Dr. Raimund Zerm angestellt. Darüber hinaus ist die Praxis anerkannte Corona-Schwerpunktpraxis, sodass in der Praxis auch Patienten nach telefonischer Absprache getestet werden können, auch wenn sie dort nicht in Behandlung sind.

Ebenfalls erfreulich sei, die Anerkennung der Hausarztpraxis als offizielle Lehrpraxis der Universität Freiburg und Tübingen, womit der dringend benötigte hausärztliche Nachwuchs auch in Herdwangen-Schönach gefördert werde, heißt es in der Mitteilung weiter.