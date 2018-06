Hackerangriff legt SCP-Website lahm

Am 30. Dezember 2012 hat ein unbekannter Computer-Hacker die Website des Fußball-Regionalligisten SC Pfullendorf lahm gelegt. Der Internet-Auftritt, auf dem sich der Verein in mittlerweile branchenüblicher Form umfassend seinen Fans und Mitgliedern präsentiert, ist seither nicht mehr aufrufbar. Doch das soll sich so schnell wie möglich wieder ändern.

„Zum Glück ist bei den Fußballern gerade Winterpause, da ist der Zeitdruck auf uns jetzt nicht ganz so groß“, sagt SCP-Webmaster Ingo Stöldt, der mit seinem Webmaster-Kollegen Stefan Lösch in ehrenamtlichen Nachtschichten derzeit intensiv daran arbeitet, den Schaden zu beheben.

Das findige Duo hat jetzt vor, aus der Notsituation sozusagen eine Tugend zu machen. Denn die nun gehackte Homepage des Sportclubs hatte schon seit längerer Zeit technischen Überholungsbedarf. Stöldt und Lösch halten deshalb den Moment für gekommen, eine komplett neue Website einzurichten. Die Denkinger Firma, die den alten Online-Auftritt der Linzgauer Kicker einst eingerichtet hat, hat sich 2011 im Zuge der personellen Veränderungen im Vorstand aus dem Sportclub-Dienstleistungssponsoring zurückgezogen. „Man könnte sagen: Die alte Website ist wie ein Auto, das wir zwar noch haben, aber keiner weiß so recht, wie man es instand hält“, beschreibt Stödt bildhaft, weshalb man nun einen Neuanfang im „world-wide-web“ will. „Es gibt noch das ein oder andere technische Problem zu lösen. Aber ich schätze mal, dass wir mit der neuen Seite in sieben bis zehn Tagen soweit sein dürften“, prognostiziert Lösch. Inhaltlich werde sich die neue Seite nicht großartig von der alten unterscheiden, optisch jedoch schon, verrät Lösch.

Verloren gegangen sind die umfangreichen Daten auf der gehackten Internetseite ja nicht: „Die konnten Gott sei Dank gerettet werden und bleiben deshalb verfügbar“, so SCP-Geschäftsführer Christian Sakru.

Kosten entstehen dem Verein durch die Web-Attacke unterm Strich auch nicht. Dank der Unterstützung eines Sponsors sowie des Einsatzes von Lösch und Stöldt. Augenzwinkernd sagt Stöldt: „So ist es halt beim Sportclub: Was in anderen Vereinen von professionellen Firmen und Agenturen geleistet wird, erledigen hier Ehrenamtliche.“

Auch wenn der Schaden also überschaubar bleibt, sei das Ganze dennoch ärgerlich, so Sakru: „Unsere Website genießt im Sportclub einen hohen Stellenwert. Da finden sich ja alle Mannschaften wieder, von den kleinen bis zu den großen. Ich weiß nicht, was einen Menschen dazu antreibt, einen kleinen Verein wie uns so zu schädigen. Heutzutage nennt man das wohl IT-Streich“, sagt Sakru kopfschüttelnd.