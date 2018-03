Hästrägerin streut Konfetti – und kassiert Faustschlag

Weil sie einem Mädchen beim Fasnetsumzug in Pfullendorf etwas Konfetti über den Kopf gestreut hat, musste eine 18-jährige Hästrägerin vermutlich von der Mutter des Kindes einen Faustschlag auf den Hinterkopf einstecken. Später begab sie sich mit einer Schädelprellung ins Krankenhaus.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Hotels Adler an der Heiligenberger Straße. Die Hästrägerin der „Riedrätscher“ aus Wald-Ruhestetten (Laufnummer 42) drückte dem etwa fünf bis sechs Jahre alten Mädchen ein Bonbon in die Hand. Anschließend nahm sie ihm die Mütze vom Kopf und streute das Konfetti. Dann schlug die Begleiterin des Mädchens – vermutlich die Mutter – heftig mit der Faust zu. Ihr Handeln soll sie damit begründet haben, dass sie das Konfetti nicht mehr aus den Haaren herausbekomme.

Die 18-Jährige musste sich anschließend aufgrund der zunehmenden Schmerzen und Schwindelgefühle ins Krankenhaus begeben. Dort wurde sie wegen einer Schädelprellung eine Nacht lang stationär zur Beobachtung aufgenommen. Von dem Mädchen ist lediglich bekannt, dass es fünf bis sechs Jahre alt ist, eine Mütze trug und mit Blumen im Gesicht bemalt war.