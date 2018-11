Gutscheine und Plakate für eine belebte Innenstadt

Mit einem neuen Gründerwettbewerb will die Stadt Pfullendorf für vollere Ladenlokale in der Innenstadt sorgen. Wie das funktionieren soll, stellten die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch in der vergangenen Woche vor. Unter anderem setzen sie auf günstige Beratung für potenzielle Existenzgründer sowie die Auszeichnung besonders guter Ideen mit Geldprämien und Sachpreisen. Doch damit nicht genug: Eine Foto-Aktion, eine Imagekampagne und ein Gewinnspiel sollen zeigen, dass die Innenstadt besser ist als ihr Ruf.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es am Samstag, 17. November, eine Fotobox-Aktion im Café Moccafloor. Diese findet von 9 bis 14 Uhr statt und steht unter dem Motto „Gib Pfullendorf dein Gesicht – gemeinsam Pfullendorf stärken und davon profitieren“. „Wir möchten möglichst viele Köpfe zeigen, die sich zu dem Slogan bekennen: Ich lebe hier. Ich kaufe Hier!“, sagt die Innenstadtbeauftragte Mira Krane. Diejenigen, die mitmachen, müssten dabei nicht unbedingt in Pfullendorf wohnen: Im Mittelpunkt steht, dass sie tatsächlich in der Stadt einkaufen.

Fotos sind im Internet zu sehen

Die Fotos, die am Samstag entstehen, können sich diejenigen, die abgelichtet wurden, mit nach Hause nehmen. Außerdem werden sie auf der Internetseite mein.pfullendorf.de veröffentlicht. Am Samstag, 24. November, wird die Fotobox im Modehaus Langer stehen. Darüber hinaus hat die Stadt professionelle Fotoshootings für eine Plakat-Aktion initiiert. „In etwa zwei Wochen werden in der Stadt die ersten Großflächen-Plakate zu sehen sein“, sagt Mira Krane. Auch diese stehen unter dem Slogan „Ich lebe hier. Ich kaufe hier!“ In Absprache mit Pfullendorfer Geschäftsleuten konnten dafür zum Beispiel Annette und Marc Pinkus, Friedrich Henning und Jasmin Lehmann gewonnen werden. „Deren Gesichter dürften vielen Pfullendorfern bekannt vorkommen“, sagt Krane. Zudem gehörten sie in vielen Pfullendorfer Geschäften zu den Stammkunden.

Gutscheine werden verlost

Die Imagekampagne solle einen logischen Zusammenhang vermitteln, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt: Ohne Kunden kein Handel, ohne Handel keine lebendige Stadt. Begleitet wird die Kampagne von einer Gewinnspielaktion: Ab Ende November werden Gewinnspielkarten verteilt und im Handel ausgelegt. Diese können sich Kunden beim Einkauf in Pfullendorf abstempeln lassen. Immer am letzten Freitag eines Monats werden unter den abgegebenen Karten vier Gewinner gezogen. Diese bekommen jeweils einen Geschenkgutschein im Wert von 25 Euro. Die Gutscheine können in rund 40 Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Start der Verlosung ist am 21. Dezember.

Im Frühjahr will die Stadt noch einen anderen Bereich in den Mittelpunkt rücken: die Aufenthaltsqualität. „Dann werden wir uns etwa mit Sitzgelegenheiten und Spielgeräten beschäftigen“, sagt Mira Krane. „Diese Themen im Winter anzugehen, ergibt aber natürlich keinen Sinn.“