Grundschulleitung wird wieder besetzt

Das staatliche Schulamt in Albstadt muss sich zurzeit mit der Besetzung mehrerer Schulleiterstellen in Pfullendorf beschäftigen. Einige der Personalien sind bereits geklärt, andere stehen noch aus. Schulamtsleiter Gernot Schultheiß hofft, dass er mit der Grundschule Denkingen schon bald eine Baustelle weniger zu bearbeiten hat: Läuft alles nach Plan, kann die Leitung noch zum bevorstehenden Schuljahr 2018/19 neu besetzt werden.

Mit der Frage nach der Leitung der Grundschule Denkingen befasst sich das Schulamt schon seit mehr als zwei Jahren. Eigentlich hatte sich Ilona Heigle, die die Schule seit 2008 leitete, mit Ende des Schuljahres 2015/16 in den Ruhestand verabschieden wollen. Weil Bewerbungen für ihre Nachfolge ausblieben, überlegte sie es sich aber noch einmal anders – und hängte ein weiteres Jahr dran. Seit dem Schuljahr 2017/18 liegt die Leitung kommissarisch in den Händen von Katrin Möhler, Heigles damals dienstältester Kollegin.

Gemeinderat muss zustimmen

Inzwischen wurde das Bewerbungsverfahren für die Leitung der Grundschule abgeschlossen. „Es liegt uns eine konkrete und qualifizierte Bewerbung vor“, sagt Gernot Schultheiß. Weil Personalrat und Gemeinderat aber noch ihre Zustimmung erteilen müssen, will der Schulamtsleiter noch keinen Namen verraten. „Wir rechnen allerdings mit einer positiven Rückmeldung in nächster Zeit, sodass die Leitung bereits zum Start des Schuljahres 2018/19 wieder regulär besetzt werden könnte“, sagt Schultheiß.

Im nächsten Jahr werden insgesamt 32 Mädchen und Jungen die Grundschule Denkingen besuchen. Unterrichtet werden sie in zwei jahrgangsgemischten Klassen: Erst- und Zweitklässler lernen ebenso gemeinsam mit Dritt- und Viertklässler. „Mit der Neubesetzung der Schulleiterstelle wollen wir auch dem Wunsch des Ortschaftsrats Denkingen und des Gemeinderats Pfullendorf entsprechen und ein Signal setzen: Die Schule bleibt erhalten“, sagt Gernot Schultheiß.

Zuletzt hatte das Schulamt die Leitung der Realschule am Eichberg und der Kasimir-Walchner-Schule neu besetzen müssen. Realschulleiterin Gabriele Fischer war auf eigenen Wunsch hin Ende Januar in den Ruhestand gegangen. Bei ihrer offiziellen Verabschiedung am 31. Januar stellte Gernot Schultheiß Fischers Nachfolger vor: Jörg Fiebig, Konrektor an der Reischach-Realschule mit Werkrealschule in Immendingen. Seine neue Stelle tritt Fiebig in wenigen Tagen, am 1. Juli an.

Und auch die Förderschule, die Kasimir-Walchner-Schule, bekommt eine neue Leiterin. Die bisherige, Eva Riede-Leibbrand, wird am 18. Juli, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolgerin wird Alexandra Keinath, die bereits von 2002 bis 2013 an der Kasimir-Walchner-Schule unterrichtet hatte.

Offen ist noch, wer die Leitung der Grundschule am Härle übernimmt. Diese liegt zurzeit kommissarisch in den Händen von Susanne Seßler, eigentlich Konrektorin an der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies. „Die Stelle für die Leitung der Härleschule ist zwar ausgeschrieben, aber bislang liegen uns keine Bewerbungen vor“, sagt Gernot Schultheiß. Deshalb führe er Gespräche, um mögliche Kandidaten zu finden.

Nächster Ruhestand steht bevor

Mittelfristig muss sich der Schulamtsleiter außerdem mit der Grund- und Werkrealschule Sechslinden beschäftigen. Dessen Rektor Thomas Randecker wird mit Ende des kommenden Schuljahres 2018/19 ebenfalls in den Ruhestand gehen. Die Frage ist dann allerdings, ob die Sechslindenschule überhaupt noch einmal einen neuen Leiter benötigt. Denn Schulamt, Stadt und Gemeinderat streben einen Verbund mit der Realschule am Eichberg an. Sollte dieser früh genug umgesetzt werden, würde ein Leiter für den Schulverbund ausreichen.

„So weit sind wir aber noch nicht“, sagt Gernot Schultheiß. „Ich werde jetzt erst einmal das Gespräch mit der Stadt als Schulträger und dann mit den Schulleitern suchen.“ Danach könne sich das Schulamt detallierter mit der Frage nach der Schulleitung befassen.