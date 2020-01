Großes Treffen in Pfullendorf: Das müssen Narren wissen

Nach dem Narrentreffen ist vor dem Narrentreffen: Eine Woche nach dem Treffen des Viererbunds in Überlingen rückt Pfullendorf in den Fokus der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Zwei Tage lang treffen sich im Linzgau am kommenden Wochenende namhafte Zünfte der Vereinigung. Der Pfullendorfer Stegstrecker-Zunft ist das Kunststück gelungen, rund 50 Mitgliedszünfte in ihre Stadt zu holen. Dies verheißt bunte Narrenbilder und einen stattlichen Umzug. Da die Organisatoren mit einer vierstündigen Dauer rechnen, beginnt der Umzug am Sonntag, 2. Februar, bereits um 12.30 Uhr. Was Sie zum Narrentreffen alles wissen müssen? Die SZ beantwortet wichtige Fragen.

Wie verläuft der Umzug durch die Pfullendorfer Innenstadt?

„Es ist eine Riesengeschichte, die wir vorhaben“, sagt Zunftmeister Andreas Narr. Neben 7000 Hästrägern haben sich 1500 Musiker angekündigt. Dazu werden – abhängig von der Wetterlage – noch 12.000 bis 15.000 Zuschauer erwartet. Um nach hinten etwas Luft zu gewinnen, beginnt der Umzug bereits um 12.30 Uhr. Die Umzugsstrecke führt von der Franz-Xaver-Heilig-Straße auf Höhe des Linzgau-Centers durch die Stadt und endet beim Stadtsee in der Bahnhofstraße. Es lohnt sich, schon etwas vor dem Beginn da zu sein, um einen guten Platz am Straßenrand zu bekommen. Die Einschätzung der Stegstrecker: Der Umzug wird rund vier Stunden dauern.

Wird der Umzug im SWR-Fernsehen gezeigt?

Nein und das hat durchaus Vorteile, weil die Narren freier agieren können und es erfahrungsgemäß weniger Stockungen gibt.

Was ist ein Landschaftstreffen und wer nimmt daran teil?

Die schwäbisch-alemannische Narrenvereinigung ist in Landschaften organisiert. Die Stegstrecker gehören der Landschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz an. Neben den ihnen, der Konstanzer und der Markdorfer Zunft komplettieren diese Landschaft vier Schweizer Gruppierungen. Zusätzlich zu den Landschaftsvertretern präsentieren sich in Pfullendorf aber auch Vertreter aus den anderen Landschaften der Vereinigung, denn eingeladen waren alle Mitgliedszünfte.

Welche Zünfte sind aus dem Kreis Sigmaringen in Pfullendorf zu sehen?

Alle Vereinigungsmitglieder aus dem Kreis sind am Start (in Klammern die Umzugsreihenfolge): die Dorauszunft aus Bad Saulgau (41), der Vetter Guser aus Sigmaringer (22), die Bockzunft Stetten am kalten Markt (19) und die Katzenzunft aus Meßkirch (14). Hinzu kommen Narrenvereine aus den Pfullendorfer Ortsteilen.

Welche Parkplätze sollte man als Besucher vorrangig anfahren?

Größere Parkplätze gibt es bei den Firmen Geberit und Alno, im Bereich Stadion/Stadthalle/Schwimmbad, am Seepark Linzgau, am Seeparkcenter und auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Ott. Rund um die Stadt werden 4300 Parkplätze ausgewiesen. Sicherheitskräfte regeln den Verkehr. 130 Parkplätze stehen für Omnibusse zur Verfügung.

Wie ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Zur Anreise nutzen können Besucher die Regiobus-Linie 500 (Sigmaringen - Pfullendorf - Überlingen). Der Bus verkehrt im Stundentakt und in der Nacht zum Sonntag länger als üblich. Zusätzliche Nachtfahrten werden ab dem Omnibusbahnhof (ZOB) in Pfullendorf angeboten. Die Busse der Linie 500 verkehren in der Nacht auf Sonntag zusätzlich um 0 und 1 Uhr in Richtung Sigmaringen sowie um 0 und 1.15 Uhr in Richtung Überlingen. Ab Sigmaringen verkehrt der Bus jeweils zur halben Stunde in Richtung Überlingen. Abfahrt in Pfullendorf in Sigmaringer Richtung ist jeweils zur vollen Stunde.

Was ist am Samstag in Pfullendorf alles geboten?

„Wir machen eine Straßenfasnet“, sagt Andreas Narr, der Zunftmeister der Stegstrecker. Deshalb gibt es weder ein Riesenzelt, noch finden Programmpunkte in irgendwelchen Hallen statt. Los geht es mit der Schnellerweltmeisterschaft, die am Samstag ab 10 Uhr auf dem großen öffentlichen Parkplatz zwischen Linzgau-Center und Riku-Hotel ausgetragen wird. Rund 300 Teilnehmer aus 30 Schnellergruppen, darunter auch Schneller aus Österreich, Italien, Südtirol und der Schweiz, ermitteln in verschiedenen Kategorien ihre Besten. Um 15 Uhr wird der Narrenbaum auf dem Marktplatz gestellt. Der Hemdglonkerumzug bildet den Auftakt zu verschiedenen Brauchtumsvorführungen, darunter der Felbentanz der Cannstatter Narrenzunft oder die Meckererverbrennung, eine Fasnetstradition aus Furtwangen.

Wer darf beim Hemglonkerumzug am Samstagabend mitmachen?

Der Hemdglonkerumzug beginnt um 18.30 Uhr am Obertor. Die Narrenzunft Stegstrecker freut sich über jeden, der mitmachen will - am besten im typischen, weißen Hemdglonkerhäs, gerne mit Laterne, Rätsche oder Topfdeckeln für den richtigen Krach.

Wie lange dauert das närrische Treiben in der Nacht auf Sonntag?

In den Besenwirtschaften und Zelten dürfen bis 3 Uhr Getränke ausgeschenkt werden. Sperrzeit ist um 4 Uhr. Ein paar Zahlen, die die Dimensionen verdeutlichen: Es gibt 19 Besenwirtschaften, 18 Bewirtungszelte, 20 Verpflegungswagen und 50 – auch barrierefreie – Toiletten in und am Rand der Altstadt. Dazu öffnen sämtliche Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Pforten.

Wo organisieren die Stegstrecker die Unterkünfte für die Narren?

Zwischen Sigmaringen und Überlingen wurden sämtliche Hotelzimmer für die Gäste reserviert. 800 weitere Narren übernachten in Massenquartieren.

Gibt es Festplaketten und was kosten sie?

Die Plaketten für das Narrentreffen kosten 3,50 Euro. Sie werden am Samstag und Sonntag auf der Straße verkauft. Erhältlich sind sie zudem im Festbüro im Gebäude der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch an der Bahnhofstraße. Das Festbüro ist am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet.