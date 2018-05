Großes Miteinander beim Integrationsfest

Der türkische Kultur- und Bildungsverein Pfullendorf hat vom vergangenen Samstag bis zum 1. Mai zum 18. Integrationsfest – Integra – an den Mühlweg in Pfullendorf eingeladen. Rund 2000 Besucher kamen zum Frühlingsfest. 50 der etwa 80 Vereinsmitglieder des islamischen Kulturzentrums bauten Stände und Zelte und boten süße und herzhafte Leckereien und türkische Spezialitäten an.

Natürlich sei es wichtig, die Vereinskasse aufzufüllen, von den Einnahmen würden schließlich die Moschee und der Imam Süleyman Hilmi Tüfekci bezahlt, der seit Juli 2016 in der Moschee seine Aufgaben hat, sagte Cavit Kedikli. „Am Samstag war die Eröffnung und es kamen Besucher aus Konstanz, Singen, Ehingen, Balingen und Stockach hierher, weil sie wissen, dass es hier gut schmeckt“, sagte Kedikli, der im Verein die Kasse führt. Bei dem Angebotenen werde sehr viel Wert auf Qualität gelegt, betonte Kedikli. „Nicht nur Muslime, sondern auch Aramäer und Deutsche sind unter den Gästen, wir wollen hier mit mehreren Religionen ein gemeinsames Fest machen und miteinander essen und feiern. Das Gespräch, die Gemeinsamkeit und die Fröhlichkeit steht bei unserem Fest im Vordergrund“, so Kedikli.

Rund eine Woche dauerte die Vorbereitungszeit. Serviert wurden beispielsweise Adana-Spieße, Tantuni (türkische Wraps), das Sardellen-Gericht „Hamsi“, gefüllte Weinblätter, Baklava und viele köstliche Kuchen und Torten. Hähnchenschenkel und Hähnchenflügel seien neu dazu gekommen und der Döner war bereits am Sonntag um 16 Uhr ausverkauft. Sükriye Kandemir aus Ostrach backte fleißig Gözleme. Diese mit Spinat oder Käse gefüllten Teigtaschen fanden ebenfalls reißenden Absatz.

Karussell für Kinder

Für Kinder gab es ein kleines Karussell, Feride Zeren aus Stockach verzierte die Gesichter der kleinen Mädchen und Jungen mit fantasiereichen, bunt glitzernden Bemalungen, ein kleiner Kleidermarkt aus zweiter Hand hatte rege Geschäfte und ein Stand mit Elektronik, Geschirr und Handyzubehör war mit Angeboten vertreten. Überall standen Menschen in kleinen Gruppen, sprachen, aßen und tranken bei herrlichstem Sonnenschein einen türkischen Tee. „Wir kommen jedes Jahr auf dieses Fest und beim Ramadan kommen wir sogar jeden Abend zum gemeinsamen Essen in die Moschee“, sagte Anakiz Zeren aus Stockach. Sie habe sechs Kinder und vier Enkel, sei in Stockach in die Schule gegangen und lebe seit 40 Jahren in Deutschland, erzählte die gläubige Muslimin.

Rund 400 Gäste kamen zur Eröffnung, am Sonntag waren etwa 500 Besucher da, am Montag und Dienstag waren es in etwa noch einmal so viele. Dieses Jahr sei ein guter Termin gefunden worden, denn der Ramadan, der heilige Fastenmonat, beginnt erst am 15. Mai. Bis zum 14. Juni wird während des Ramadans ab 22.30 bis 1.30 Uhr in der Früh gemeinsam in der Moschee gegessen. Mevlüt Kandemir, Vorsitzender des Vereins, war sehr zufrieden mit seinem Team, dessen Mitglieder allesamt ehrenamtlich den Dienst am Frühlingsfest verrichteten. Von Jahr zu Jahr erfreue sich die Integra größerer Beliebtheit und biete Muslimen und Christen auch in Pfullendorf ein Fest der Gemeinschaft, so Cavit Kedikli.