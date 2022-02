Gottesdienst für Paare zum Valentinstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vorabend des Valentinstags fand in der Jakobuskirche in Pfullendorf unter dem Motto „Leichter zu zweit unterwegs“ ein „Gottesdienst für Paare“ statt, der vom Dekanat Sigmaringen-Meßkirch in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau veranstaltet wurde. Den Gottesdienst, der unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen stattfand, feierten etwa 35 Paare unterschiedlichen Alters mit, die aus dem gesamten Umkreis gekommen waren. Im Gottesdienst wechselten sich ansprechende Texte und Gebete, die von verschiedenen Paaren vorgetragen wurden, mit stimmungsvollen Liedern ab – begleitet von Chiara Tauber an der Violine, Gesang von Barbara Kasper und Dina Trost am Klavier. Ein zentrales Element des Gottesdienstes bildeten auch persönliche Segenswünsche, die den Paaren zugesprochen wurden. Am Ende des Gottesdienstes erhielten alle mitfeiernden Paare noch ein Tütchen mit „verliebten Gummibärchen“ (Pärchen-Bärchen). Der Gottesdienst in 2022 war dabei ein kleines Jubiläum, denn es war der 20. Gottesdienst zu Valentin in Pfullendorf, worauf Dekanatsreferent Frank Scheifers in seiner Einführung hinwies.

Zur Info: Der Gottesdienst stand in direkter Verbindung zur diesjährigen bundesweiten Fastenzeitaktion für Paare „7 Wochen leichter“, die am Aschermittwoch startet. Hier erhält man bei Interesse während der kommenden Fastenzeit kostenlos einmal pro Woche eine (digitale oder analoge) Karte mit Impulsen für die Partnerschaft. Als Karte per Post (Anmeldeschluss 25.02.), per eMail oder als Link aufs Handy: Die Paare können selber entscheiden, was für sie passt. Anmeldung hierzu wird erbeten unter: www.7wochenleichter.de/. In diesem Jahr gibt es die sieben Wochen zum ersten Mal auch bundesweit für Familien. Das Konzept ist das gleiche: sieben Wochen lang jede Woche ein Brief. Nur eben für Familien mit Kindern. Alle Infos und Anmeldung online unter www.elternbriefe.de/7wochen.