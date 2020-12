Nicht mehr fahrbereit ist ein BMW gewesen, nachdem dessen 20-jähriger Fahrer am Montag gegen 13.30 Uhr auf der L 194 zwischen Kalkofen und Aach-Linz bei Schneeglätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Laut Meldung der Polizei kam der Mann von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der BMW einen Leitpfosten und rutschte einen Abhang hinunter. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.