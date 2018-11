Gisa Barthel liebt Pferde seit ihrer Jugend

Mit dem neu eingerichteten Pferdehof in Allmannshofen 9, Gemeinde Wald, den sie als Pferdepension, Reitschule und Reitponyzucht betreibt und mit der neu erstellten Reithalle von 40 mal 20 Metern hat sich Gisa Barthel einen, wie sie sagt, Lebenstraum verwirklicht. Die Liebe zu den Pferden hat sie schon seit jungen Jahren bewegt.

Als ausgebildete Landwirtin hat sie 17 Jahre Erfahrung und erfolgreich als Betriebsleiterin einen Pferde-Pensionsbetrieb geleitet. In einer weiteren Ausbildung hat sie sich überdies betriebswirtschaftliche Kenntnisse erworben. Mit der reiterlichen Qualifikation als Reitwartin für eine erfolgreiche Ausbildung junger Pferde erwarb Gisa Barthel darüber hinaus das silberne Reitabzeichen.

Dies waren Voraussetzungen, die Barthel über Jahre geschaffen hat, um nun für ihre Pferdepension, die mit der Reitschule und der Reitponyzucht verbunden ist, die Betriebsschwerpunkte zu setzen. Wie sie selbst sagt, sind ihre Kunden rund 90 Prozent Freizeitreiter, die gut und pferdegerecht reiten wollen. Hierfür sei bei ihr eine artgerechte Haltung der Pferde mit viel Bewegung möglich, die auf dem knapp zwölf Hektar großen Betrieb, davon 8,5 Hektar Grünland, gegeben sind. In dem gut konzipierten Gruppenlaufstall (Aktivlaufstall) stehen Boxen für Gastpferde zur Eingewöhnung. Darin haben sie auch Kontakt zur Herde.

Die biologisch geführte Landwirtschaft ist direkt am Reiterhof an der Straße Meßkirch-Pfullendorf an drei Seiten wunderbar in die Natur eingebettet und bietet genügend Weidefläche und bestes Ausreitgelände.

Die Pferdepension „BaGI“, wie sie firmiert, bietet eine klare Trennung der Funktionsbereiche für das Pferd. Ruhen, laufen, fressen und saufen, alles ist mit der artgerechten Haltung durch den Aktivlaufstall möglich. Durch die überdachte, großzügig erstellte Reithalle ist ein wetter- und tageszeitunabhängiges Reiten möglich. Weitere Schwerpunkte sind die Pensionspferdehaltung aller Arten, Reitunterricht, Gesundheitssport klassisch und englisch, die Ausbildung junger Pferde sowie die Zucht und Vermarktung der deutschen Reitponys und Sportpferde.

„Das deutsche Reitpony zeichnet sich besonders durch seinen unkomplizierten, guten Charakter aus und steht in punkto Sportlichkeit den großen Pferden in nichts nach“, sagt Gisa Barthel als fachkundige Züchterin und Reitlehrerin. Sie liebt den Kontakt und Umgang mit Pferden, was auf der Anlage bestens zum Ausdruck kommt.