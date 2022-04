Getreten, geschlagen und ausgeraubt: 20-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mutmaßlich Opfer eins Raubdelikts geworden.

Der junge Mann wurde zunächst in einer Bar in der Hauptstraße von einer unbekannten Frau angesprochen. Als das Opfer gegen 3 Uhr die Kneipe verlassen hatte, folgten die Frau und ihre zwei männlichen Begleiter dem 20-Jährigen und griffen ihn im Stadtpark an, berichtet die Polizei. Die Täter gingen mit Fäusten und Tritten auf das Opfer los und brachten es zu Boden. Dort entwendeten sie Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes.

Verletzt ein Auto angehalten

Nach der Tat flüchtete das Trio und ließ den 20-Jährigen verletzt zurück. Der Verletzte konnte ein Fahrzeug anhalten und wurde von zwei bislang unbekannten Passanten in ein Krankenhaus und im Anschluss zu seiner Unterkunft gebracht. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat.

Personen, die Hinweise zu der blonden jungen Frau und den beiden dunkel gekleideten Tätern mit südländischem Erscheinungsbild geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571 / 10 40 zu melden. Insbesondere die beiden männlichen Helfer, die das Opfer mit einem schwarzen Kleinwagen ins Krankenhaus gefahren haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.