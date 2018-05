Geschäfte müssen mit Alkohol-Testkäufen rechnen

Um die Einhaltung des Jugendschutzes zu kontrollieren, führt das Ordnungsamt der Stadt Pfullendorf gemeinsam mit der Polizei Alkohol-Testkäufe in verschiedenen Verkaufsstellen durch. Die Anzahl der Termine und den genauen Testzeitraum wollte Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag nicht verraten. „Unser Ziel ist aber, alle Verkaufsstellen in der Stadt zu kontrollieren“, sagte er. Diese seien Ende vergangener Woche über die geplanten Testkäufe informiert worden.

Dass es Testkäufe geben soll, ist bereits seit gut einem Jahr klar: In einer Sitzung des Pfullendorfer Gemeinderats im April 2017 kündigte Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp sie als eine Maßnahme zur Suchtprävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. Dass es erst jetzt ernst wird, lag an einem personellen Wechsel an der Spitze des Pfullendorfer Ordnungsamts und daran, dass die Jugendlichen für die Testkäufe erst einmal darauf vorbereitet werden mussten.

„In unserem Schreiben an die Verkaufsstellen haben wir diese auf die Regelungen des Jugendschutzes hingewiesen und um eine entsprechende Unterweisung der Mitarbeiter gebeten“, sagt Simon Klaiber. „Abschließend haben wir die geplanten Testkäufe angekündigt.“ Hintergrund der Kontrolle sei das Jugendschutzgesetz, das Geschäften den Verkauf von harten Alkoholika – Branntwein und branntweinhaltige Getränke – und Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren untersagt.

Verstöße werden geahndet

Das Ziel der Aktion ist es, die Einhaltung des Jugendschutzes zu verbessern und damit Gefahren für Jugendliche durch Alkoholkonsum zu minimieren. Jugendliche und Geschäfte für die Problematik zu sensibilisieren sei wichtiger, als drakonische Strafen zu verhängen, sagt Simon Klaiber. Dennoch unterstreicht der Ordnungsamtsleiter, dass Verstöße bei den Testkäufen durchaus geahndet werden.

„Beim Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Simon Klaiber. Sollte eine solche im Zuge der Testkäufe begangen werden, werde sie entsprechend protokolliert. Die Verantwortung trage der jeweilige Verkäufer – und nicht der Inhaber des Geschäfts. „Die Höhe des Bußgeldes fällt individuell aus“, sagt Klaiber. „Sie hängt zum Beispiel davon ab, ob jemand wiederholt gegen das Jugendschutzgesetz verstößt.“

Darüber, dass die Geschäfte getestet wurden, werden sie anschließend umgehend informiert – unabhängig davon, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht. „Wir müssen die Einkäufe ja ohnehin rückgängig machen“, sagt Simon Klaiber. Diese Gelegenheit wollen die Partner der Aktion – das städtische Ordnungsamt, das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz und der Polizeiposten Pfullendorf – dann nutzen, um mit den Verantwortlichen kurz ins Gespräch zu kommen.

In anderen Kommunen im Landkreis Sigmaringen haben bereits Testkäufe stattgefunden. Die dabei gewonnen Erkenntnisse und die bevorstehende wärmere Jahreszeit waren Anlass, jetzt auch die Kontrollen in Pfullendorf in Angriff zu nehmen. Über die Ergebnisse will die Stadt Pfullendorf nach Abschluss der Testkäufe in einer Pressemitteilung informieren.