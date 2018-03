Germany's Next Topmodel mit Frau aus Pfullendorf

Sie geht gerne schick essen, schreibt Gedichte und attestiert sich selbst ein Kämpferherz: Ab Donnerstag tritt die 22-jährige Isabella aus Pfullendorf gegen 49 weitere junge Frauen an, um „Germany’s next Topmodel“ zu werden. In die 13. Staffel startet die gleichnamige ProSieben-Castingshow mit Model Heidi Klum und den weiteren Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky in der Karibik. Die Siegerin wird auf dem Titel des Magazins „Harper’s Bazaar“ zu sehen sein und gewinnt unter anderem einen Agenturvertrag sowie 100 000 Euro.

Weil die Teilnehmerinnen der neuen Staffel noch viel unterwegs sind, stehen sie zurzeit noch nicht für persönliche Gespräche zur Verfügung. Auf der Internetseite der Castingshow, die seit 2006 jedes Jahr ausgestrahlt wird, stellen sie sich allerdings vor – mit Fotos, Steckbriefen und einem Video. „Ein gesundes Selbstbewusstsein schätze ich, aber alles darüber hinaus empfinde ich als unsympathisch und kompliziert“, wird Isabella unter anderem zitiert. Bei „Germany’s next Topmodel“ wolle sie ihren Traum verwirklichen und eine Modelkarriere starten.

Offen für Neues

„Die 22-Jährige sieht für sich gute Chancen, da sie auch in stressigen Situationen ihre gute Laune bewahren kann und das nötige Kämpferherz mitbringt“, heißt es im Internet. „Isabella möchte mit ihrer zielstrebigen Art ein Vorbild für andere Mädchen sein und sie ermutigen, an sich selbst zu glauben.“ Im Video kommt die Pfullendorferin, die als Justizfachangestellte beim Notariat arbeitet, auch selbst zu Wort. „Wenn Heidi sagen würde, dass die Haare komplett ab und blond gefärbt werden müssen – dann soll sie das machen“, sagte Isabella. „Bei mir werden keine Tränen fließen. Ich bin offen für Neues.“

Schlechte Nachrichten gibt es für junge Männer, die jetzt hoffen, Isabellas Herz erobern zu können. Mit ihrem Freund, den sie im Fitnessstudio kennen gelernt hat, sei sie seit zweieinhalb Jahren glücklich zusammen, erzählt die 22-Jährige. „Erst einmal ist Freundschaft entstanden, dann ist Liebe draus geworden.“

Als Kind sei sie einmal fast von einem Lastwagen überfahren worden, berichtet Isabella im Video. Sie sei sieben oder acht Jahre alt gewesen, als dieser nur knapp an ihr vorbeiraste – und sie von ihrer Schwester gerettet wurde. In ihrer Freizeit geht die 22-Jährige gerne essen, macht Fitness zu Hause oder schreibt Gedichte. Von diesen wurde eines sogar schon in einem Buch („Frankfurter Bibliothek“) veröffentlicht.

„Ich denke, dass ich eine Person bin, die die Blicke auf sich zieht“, sagt Isabella. Das liege vielleicht an ihrer Ausstrahlung, die sie von ihrer Mama geerbt habe, oder an ihrer fröhlichen Art. Wenn sie einmal hinfalle, stehe sie auf und mache weiter. „Ich habe ein Kämpferherz. Das macht mich aus“, sagt die 22-Jährige.

Die 13. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben.