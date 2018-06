Ex-Nationalspieler Christian Pampel (212-mal für Deutschland) hat am Samstag in der Sporthalle des Bildungszentrums Salem eine erfolgreiche Premiere als Spielertrainer des Volleyballdrittligisten TSV Mimmenhausen hingelegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die den einzigen Satzverlust nach sich zogen, gewann das Team des früheren VfB Friedrichshafen-Profis vor rund 500 Zuschauern letztlich souverän in vier Sätzen gegen die zweite Garnitur seines ehemaligen Vereins.

Pampel, der durch das Stahlbad von nahezu 20 Profijahren ging, hatte viel Spaß bei seinem Punktspieldebüt in seiner neuen Rolle und überraschte danach mit interessanten Einblicke in sein Seelenleben: „Ich gebe gerne zu: Ich war sogar etwas nervös vor Spielbeginn. Das ist hier für mich eine andere Situation wie als Profispieler, wo es am Ende für mich immer vor allem darum ging, gut zu spielen, um wieder einen guten Vertrag zu bekommen. Es hängt jetzt emotional fast mehr dran. Ich habe Verantwortung nicht nur für mich, sondern für das ganze Team. Und ich will hier etwas bewegen, bei einem Verein der Region, in der ich seit Jahren mit meiner Familie lebe und mich wohlfühle.“

Im ersten Satz stotterte der TSV-Motor noch ein wenig. Lukas Diwersy, der die schwierige Aufgabe übernommen hat, seinen Bruder Michael als Zuspieler zu ersetzen und bis dato auf der Außennannahme spielte, brauchte einige Ballwechsel, um sich anzufreunden mit seiner neuen Rolle. Mit 20:25 ging der erste Durchgang an die Häfler.

Im zweiten Satz wurde nicht nur Lukas Diwersy sicherer. Pampel änderte auch die Blockstrategie: Fortan machten die Gastgeber vermehrt den Weg entlang Linie zu, wohin sich der Friedrichshafener Jonas Hoffmann bis dato ungebremst austoben konnte. Mit 25:21 ging der zweite Satz an die Gastgeber.

Die Sätze drei (25:17) und vier (25:18) gewann Mimmenhausen dann jeweils klar. Der VfB suchte sein Heil zu oft in riskanten Aufschlägen. In der Aufschlagsstatistik lag Mimmenhausen am Ende klar in Front. Mimmenhausen spielte getreu des Pampel’schen Mottos „Keine Experimente im Wettkampf. Spiele nur, was du auch trainiert hast“ konstant auf hohem Niveau, suchte und fand geschickt immer wieder die Zwischenräume beim Gegner. Der VfB zeigte Wirkung und verlor im letzten Satz den Faden, sodass der TSV letztlich bequem zum ersten Sieg kam.

Groß war dann nach dem letzten Ballwechsel der Jubel in der bestens gefüllten BZ-Sporthalle, doch Pampel trat gleich mal auf die Euphoriebremse: „Ein guter Start ist wichtig. Aber wir werden auch noch das ein oder andere Spiel verlieren.“

Es muss ja nicht gleich das Nächste sein: Denn am Samstag (22. Oktober) beschert der Spielplan den Linzgauern schon das nächste Heimderby: Dann ist Aufsteiger TV Radolfzell in Salem zu Gast, der sein Auftaktsspiel bei Titelanwärter SSC Karlsruhe mit 3:0 verlor.

TSV Mimmenhausen: Lukas Diwersy, Kolja Hüther, Christian Pampel, Ekkehard Bay, Bogdan Birkenberg, Julius Schrempp, Tobias Sebastian, Tobias Diwersy, Lennart Diwersy, Thomas Wolters, Lukas Alexander Ott, Doru Pilihaci, Christian Pampel