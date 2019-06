Geldkasse gefunden – Tatort gesucht

An einer Bushaltestelle in der Bodenseestraße in Herwangen-Schönach ist eine offenbar gestohlene Geldkasse gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt hatte eine Frau die leere Geldkasse am Freitagmorgen dort entdeckt. Die blaue Kasse mit Vorhängeschloss und Geldeinwurfschlitz war, so die Polizei, auf einem weißen Holzbrett montiert und wurde offensichtlich vom rechtmäßigen Standort herausgebrochen. Vermutliche handele es sich um die Kasse eines Selbstbedienungsstands. Wer Hinweise auf die Herkunft der Kasse geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 zu melden.