Geführte Radtour ins Pfrungener-Burgweiler Ried

Eine geführte Radtour gibt es am Sonntag, 19. Juni, in Verbindung mit der zwischen Aulendorf und Pfullendorf pendelnden Räuberbahn. Die Radtour führt mit Begleitung eines professionellen Moorführers durch die Landschaft des Pfrungener-Burgweiler Rieds auf einer elf Kilometer langen und familienfreundlichen Strecke bis zum Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf. Mit einem tagesaktuellen Räuberbahnfahrschein ist die Teilnahme kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Start um 10 Uhr am Bahnhof in Ostrach. Weitere Informationen online unter www.raeuberbahn.de.